各縣市「最夯手搖飲」曝光！台南答案超意外　在地人問號：茶魔呢

▲雙北分別由50嵐和清心穩坐帝位。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

身為手搖飲王國，台灣人1年可喝掉10億杯，更有將近1500億的商機。外送平台Foodpanda日前針對訂單，公布各縣市最夯的飲料店，像台北地區是50嵐稱霸，新北則以清心居冠，而話題也引爆熱論。

Foodpanda粉專日前發文，公布「全台各縣市最愛喝哪間飲料店？」其中最夯的手搖飲莫過於50嵐和清心福全了，分別佔了5個縣市；而可不可熟成紅茶和麻古茶坊，則各佔2縣市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【全台各縣市最夯飲料店大公開】

台北市：50嵐

新北市：清心福全

基隆市：清心福全

桃園市：清心福全

新竹市：50嵐

新竹縣：可不可熟成紅茶

苗栗縣：清心福全

台中市：50嵐

彰化縣：大苑子

雲林縣：50嵐

嘉義市：Tea's原味

嘉義縣：50嵐

台南市：白巷子

高雄市：麻古茶坊

屏東縣：麻古茶坊

南投縣：可不可熟成紅茶

宜蘭縣：清心福全

花蓮縣：鮮茶道

台東縣：叮哥茶飲

金門縣：茶湯會

澎湖縣：提樂茶飲店

▲其中台南和花東的答案，引起不少討論。（圖／ETtoday資料照）

對此，各地網友紛紛回應，「花東還是叮哥爭霸」、「竟然沒有龜記」、「50嵐的奶精波霸奶超好喝，兩三天就要來喝一杯」、「50嵐王道啊～我一定都點它」、「高雄居然沒有迷客夏」、「我以為南部都喝茶的魔手」、「竟然沒CoCo」、「東部我只服叮哥」。

另外，針對「白巷子」在一級戰區台南奪下霸主寶位，不少在地人直呼，「台南沒聽過白巷子」、「台南人寧願喝自在軒也不喝白巷子好嗎」、「白巷子越開越多間了」、「白巷子個人覺得不夠甜，身為曾經偽台南人，總喝全糖120%的路過」、「看到滿臉問號」、「台南必喝双十八木」、「台南明明就茶魔」、「台南人不是喝魔手嗎」。