快訊／鄭明典貼1圖示警：又來了！南部朋友請小心

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典貼出今天（10日）上午10時半雷達回波圖表示，「又來了！南部這團回波會帶雨來，南部的朋友請小心！有點組織性的對流系統，生命期會長一些些，看著它。」

▲鄭明典貼出雷達回波圖提醒南部民眾。（圖／氣象局）



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有網友在鄭明典的臉書留言，「會影響到高雄嗎？」鄭回「會喔」。另一人問，「局長請問一下，是下午？還是晚上？會滯留很久嗎？」鄭回「現在啦」。

氣象局上午11時對屏東縣發布豪雨特報、台東縣大雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，今恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至11時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今太平洋高壓逐漸增強，雖然西南風帶來水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其中中部降雨情形相較南部較少一點，不過整體降雨情形逐漸減緩，降雨時間也減少，近日在清晨至上午時段降雨機率比較高，同時也可能出現較為明顯的雨勢，其餘時間降雨空檔增加，可以見到陽光，而東半部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象局表示，其他地區主要為多雲到晴、下午有雷陣雨的天氣，尤其大台北地區及各地山區午後雷陣雨發展較明顯，有較大雨勢發生的機率，請留意短延時強降雨的現象；溫度方面，北部地區高溫預估31到33度，其他地區30、31度。