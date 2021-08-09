6縣市豪大雨、台南淹水警戒　防劇烈天氣！午後雷雨彈恐下到晚上

▲今北部和各地山區午後容易有大雨或豪雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

防午後雷雨彈！氣象專家吳德榮表示，今天（9日）至周四太平洋高壓逐漸增強，西南季風減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，迎風面西南部清晨起即有局部陣雨或雷雨，午後其他各地亦有局部短暫陣雨或雷雨，局部地區仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率。

豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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大雨特報：雲林縣、嘉義縣、嘉義市

中央氣象局今晨對雲林縣以南6縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林縣及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。水利署則對台南發布一級淹水警戒。

▲▼今晨中南部有明顯降雨。（圖／氣象局）



氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今西南氣流逐漸減弱，清晨中南部仍有顯著降雨，中南部一整天還是有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，苗栗和東南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

官欣平說，今越往北部、越往東部是多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，北部和各地山區容易有大雨或豪雨，若午後雷陣雨發展較晚，雨勢有機會下到晚上。

官欣平表示，周二起太平洋高壓增強，西南風更緩和，南部有局部短暫陣雨或雷雨，降雨偏清晨至上午的西南風、海陸風輻合，會從沿海下到內陸，東半部也有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區偏午後局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，自7月下旬烟花颱風北上，行星尺度的西南季風即向北調整至台灣附近，持續時間已超過半個月，期間豪雨頻繁發生，氣象局還兩度發布「大規模劇烈豪雨事件」，累積的總雨量遠超過2000毫米，不但各水庫幾乎滿庫，甚至還必須以洩洪的手段來調節水位。

吳德榮指出，幸好沒完沒了的西南季風，未來一周逐漸改變，大規模劇烈降水的機率降低，但仍應注意小範圍強對流、伴隨的劇烈天氣；今晨仍受西南季風影響，台灣西南部仍有強對流消長，降水回波自海面移入，帶來明顯降雨。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四太平洋高壓逐漸增強，西南季風減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，迎風面西南部清晨起即有局部陣雨或雷雨，午後其他各地亦有局部短暫陣雨或雷雨，局部地區仍有劇烈天氣發生的機率；背風面北部、東半部中午前後氣溫偏高、天氣炎熱。



吳德榮說，周五至周日西南季風西撤，台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風，低層水氣仍多，大氣不穩定，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，為高溫炎熱的天氣。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

