快訊／2縣市大雨！中南部終看到太陽　可能有數個颱風發展時間曝

▲今早真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

雨終於停了，許多中南部民眾感動直呼，今天（10日）早上終於看到太陽。天氣風險公司總經理彭啟明表示，8月中下旬很有機會有數個颱風發展起來，建議務必要趁這次的天災經驗，做好該有的防護調整，多做準備就可以減少損失。

▼屏東、台東大雨特報。（圖／氣象局）



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中央氣象局上午8時50分對屏東縣、台東縣發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

彭啟明在臉書說，今天降雨再度趨緩，不像周一清晨在南部外海發展起來對流胞，在台南的北門、將軍、七股及佳里都有顯著的降雨，連續影響台灣季風低壓下的西南風較大陣雨，終於告一段落。

彭啟明指出，目前太平洋高壓正逐步西伸當中，不過這波西伸的程度並未延伸到東亞陸地，台灣正位於高壓勢力的邊緣，這樣的強度並無法抑制午後熱對流的發展，預期今天仍有較強的午後雷陣展，也提醒您外出務必要帶雨具，短暫停止戶外活動，尤其碰到雷擊閃電時，務必要做好該有的防護策略。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，類似的環境可能會維持兩周以上，太平洋高壓勢力都很穩固盤踞，也有逐漸更強西伸的機會，而要有改變就要等熱帶擾動的發展，這樣典型的夏季環境，很容易有低壓擾動的發展，也就是典型颱風生成的路徑；8月中下旬很有機會有數個颱風發展起來，也建議您務必要趁這次的天災經驗，做好該有的防護調整，多做準備就可以減少損失。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到下周一因太平洋高壓逐漸增強發展，雖仍偏向西南風影響，但與之前的西南風影響相比減弱非常多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，又以南台灣為主，偏清晨至上午從沿海出現的海陸風輻合降雨，而中南部白天也會出太陽。

官欣平說，至於東半部位於高壓南緣，有偏東風、東南風分量，偶有零零星星短暫陣雨；至於其他大部分地區上午多雲到晴為主，午後留意局部短暫雷陣雨，主要集中在大台北和各地山區，有局部較大雨勢發生機率。

至於近期是否有擾動發展，官欣平分析，有些模式做出比較集中在南邊海域，但從洋面上來看，目前無很有組織雲系顯著發展。