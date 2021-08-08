先後登陸中國、台灣！1圖看懂「奇葩盧碧」回魂路徑　史上第一次

記者陳俊宏／台北報導

盧碧回魂復活！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（8日）分享盧碧颱風的路徑圖，可看出它從颱風降格為熱帶性低氣壓，又再度增強成颱風的時間點。對於盧碧颱風路徑，天氣風險公司總經理彭啟明則說，這是亞洲氣象史上第一次出現。中央氣象局今則再度解釋，盧碧通過台灣海峽時，各項資料顯示，應該還是一個熱帶低壓強度。

吳聖宇在臉書說，盧碧颱風（或TD-13W）如果不是登陸廣東後，降為熱帶性低氣壓，這個系統很可能會是有客觀詳細記錄以來，第一個先登陸中國大陸後又登陸台灣的颱風，而且還是登陸新竹桃園之間沿海，這個位置似乎從未有颱風登陸過，差一點盧碧就成了創下兩項紀錄的奇葩。

▼盧碧「輕颱（TS）→熱帶低壓（TD）→輕颱（TS）」路徑圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



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吳聖宇指出，強度認定的問題，個人是覺得爭議不大，一些實測的資料大致支持登陸台灣時為熱帶性低氣壓等級，加上盧碧後期看得出來有季風低壓的特性（外強內弱），氣象局的處理似乎沒什麼問題。

吳聖宇表示，當然它的強降雨引發了不小的災害，但這跟是不是颱風的一線之差無關，即使只是熱帶性低氣壓，預報時已經一再強調，它牽引的西南氣流強風軸會帶來可觀的降雨，或許不發颱風警報，就真的會讓人比較輕忽防範吧；目前盧碧已重新回到輕度颱風強度，外觀看起來其實更像是溫帶氣旋，正快速撲向九州。

▲▼盧碧快速撲向日本。（圖／氣象局）



中央氣象局表示，原位於東海南部的熱帶性低氣壓，於今凌晨2時發展為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。

對於盧碧颱風強度的認定，日本、美國始終都認定它是颱風。對此，氣象局預報員劉宇其今解釋，在熱帶低壓或颱風各種天氣系統移動過程中，在距離台灣遠或近，「我們能拿到的參考資料是有些不同的」，當天氣系統在台灣附近時，台灣會多一些包括地面觀測資料，以及更嚴密的雷達觀測網；以盧碧颱風通過台灣海峽時，各項資料顯示，應該還是一個熱帶低壓強度。

彭啟明在臉書說，團隊找了不少資料，發現盧碧是較有可信度的颱風紀錄1950年後，第一個侵襲中國再轉來侵襲登陸台灣的颱風，雖然它在福建出海時已經是熱帶低壓，登陸及移出台灣還是熱低。有網友貼出日本氣象廳預估盧碧的路徑留言，「日本氣象廳公布9號颱風盧碧，繼續往九州前進，這種路徑會不會是亞洲氣象史上第一次出現？」彭回答，「是的」。

▼日本氣象廳預估盧碧颱風的路徑。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

