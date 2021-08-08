快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

▲氣象局觀測，盧碧颱風今晨2時中心位置在台北東北方570公里海面上，以每小時27轉39公里速度，向東北進行。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

盧碧復活，飆速前進！中央氣象局表示，原位於東海南部的熱帶性低氣壓，已於今天（8日）凌晨2時發展為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。氣象專家吳德榮說，盧碧「活魂」，今晚將直撲日本九州。

豪雨特報：高雄市、屏東縣



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大雨特報：嘉義縣、台南市、台東縣

氣象局今晨對5縣市發布豪大雨特報，今西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時強降雨，南部、台東地區及嘉義山區有局部大雨，其中高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風。氣象局今晨對屏東縣、台東縣發布「大雷雨即時訊息」，其中對屏東縣發布「災防告警訊息」。

▼南部5縣市豪大雨。（圖／氣象局）



氣象局觀測，盧碧颱風中心氣壓990百帕，今晨2時中心位置位於台北東北方570公里海面上，以每小時27轉39公里速度，向東北進行。

氣象局說，今隨著西南氣流逐漸減弱加上低壓遠離，雨勢將逐漸趨緩，清晨各地仍有陣雨或雷雨，高屏山區依舊出現短延時強降雨，白天之後北部及東半部的降雨會較為局部、短暫，中南部雖仍有局部大雨或豪雨發生的機率，不過整體的雨勢會比周六緩和許多；溫度方面，除南台灣和周六類似，高溫在29度左右外，其他地方降雨減少，氣溫較回升，高溫約30到32度。

氣象局預報，周一西南氣流逐漸減弱，但西南風持續影響，仍易有短延時強降雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，周二至周六太平洋高壓逐漸增強，各地恢復為高溫炎熱的天氣，由於台灣附近仍為西南風環境，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在台灣東北方海面，再度發展為輕颱，仍命名盧碧，朝東北快速移動，今晚直撲日本九州，其外圍環流漸行漸遠，影響逐漸減輕；至於另2個颱風銀河、妮妲皆受西南季風導引，繼續向東北東遠離。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受西南季風影響，迎風面山區仍有大量降雨的條件，應注意，北台天氣好轉，午後仍有局部陣雨的機率；由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥地區仍應防淹水。

▼盧碧加速遠離台灣。（圖／氣象局）







吳德榮說，自7月下旬烟花颱風北上，行星尺度的西南季風即向北調整至台灣附近，持續時間已超過半個月，期間豪雨事件頻繁，氣象局還兩度發布大規模劇烈豪雨特報，各水庫幾乎滿載，甚至還必須去調節水位。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一周天氣型態逐漸改變，周一至周四太平洋高壓逐漸增強、西伸，西南季風減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨，西南部清晨亦有局部陣雨或雷雨的機率，局部地區仍較強對流發展、伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）的機率，應注意；背風面在未降雨前，氣溫偏高、天氣炎熱。

吳德榮分析，周五、周六西南季風減弱、西撤，台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風，低層水氣仍多，大氣不穩定，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，為高溫炎熱的天氣。