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颱風中場休息！有利生成時間曝　今起午後防強對流劇烈天氣

天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳德榮說，菲律賓東方海面有熱帶雲簇，大多數模式模擬沒有發展，可以再觀察。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（10日）到下周一午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生機率。氣象專家賈新興說，颱風進入中場休息，8月下旬有利颱風生成環境慢慢建立。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到下周一因太平洋高壓逐漸增強發展，雖仍偏向西南風影響，但與之前的西南風影響相比減弱非常多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，又以南台灣為主，偏清晨至上午從沿海出現的海陸風輻合降雨，而中南部白天也會出太陽。

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官欣平說，至於東半部位於高壓南緣，有偏東風、東南風分量，偶有零零星星短暫陣雨；至於其他大部分地區上午多雲到晴為主，午後留意局部短暫雷陣雨，主要集中在大台北和各地山區，有局部較大雨勢發生機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於近期是否有擾動發展，官欣平分析，有些模式做出比較集中在南邊海域，但從洋面上來看，目前無很有組織雲系顯著發展。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨西南風與陸風輻合作用已減弱，4時觀測資料顯示，恆春半島及西南沿海有淺對流消長，僅恆春半島略受影響，恆春半島及東北部有局部降雨；菲律賓東方海面有熱帶雲簇，大多數模式模擬沒有發展，可以再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今太平洋高壓逐漸西伸，自7月下旬以來，為台灣帶來大規模劇烈降雨的行星尺度西南季風型態，終於改變，大氣低層西南風已減弱，但水氣多仍不穩定，台灣在太平洋高壓邊緣，沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區仍有劇烈天氣發生，應注意。

▼賈新興說，8月下旬有利颱風生成環境慢慢建立。（圖／翻攝賈新興YouTube）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興YouTube）

吳德榮表示，周三至下周一太平洋高壓雖有強弱的變化，台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定，其沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有劇烈天氣發生的機率；清晨陸風環流，偶爾也有為西南部帶來局部短暫陣雨的機率。

賈新興說，基本上颱風慢慢進入到中場休息，8月下旬有利颱風生成環境慢慢建立；現在開始進入到比較夏季型的天氣型態，受到偏強西南風影響，各地山區比較容易出現午後陣雨或雷雨機會。

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