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她解隔離後死亡　火葬場看到死因嚇壞拒收！竹縣衛生局緊急協調

▲火葬場人員仔細將載運遺體的車輛，前前後後都消毒處理。（圖／讀者提供）

▲火葬場人員仔細將載運遺體的車輛，前前後後都消毒處理。（圖／讀者提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名女子，日前因新冠肺炎確診住進竹北東元醫院治療，經院方積極治療後，4日因Ct值30，病毒已無傳染力而解隔離住進一般病房；未料就在2天後，卻因其他併發症而宣告不治。女子遺體9日要送往竹東火葬場時，工作人員看到死亡證明上主因為新冠肺炎，嚇得拒收並通報民政處，所幸經協調後，證實為虛驚一場。

東元醫院表示，這名女子送至醫院時確實是因感染新冠肺炎，但經醫院治療後已慢慢恢復，Ct值也高於30，因此將這女子從加護病房轉送普通病房，雖肺炎已無傳染力，但身體原有的疾病卻也漸漸受影響，直至6日病情惡化，經搶救後還是宣告不治。

▲醫院開立的死亡證明，死因確實寫著新冠肺炎 。（圖／民眾提供）

▲醫院開立的死亡證明，死因確實寫著新冠肺炎 。（圖／民眾提供）

醫院指出，經通報衛生局後，認定已無傳染力，遺體交由家屬自行處理，並聯絡殯葬業者載往公司冰存；9日上午將遺體載至火葬場，準備排定12日火化事宜，但工作人員一看到死亡證明上死因是「新冠肺炎」，嚇得拒收並通報民政處，並要求衛生局緊急接手處理，與家屬協調後，9日立即火化。

為此，醫院也出面解釋，因醫師考量死者確實是因新冠肺炎而住院，綜合考量下，才會開立「新冠肺炎」死亡證明書。為此引起不必要的誤會，未來將會再和權責單位做好聯繫；衛生局也表示，死者符合解隔離條件、無傳染力，也請民眾不必擔心。

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