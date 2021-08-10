疫苗荒9月後可解決？前台大醫給答案　曝BNT到貨關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

國內庫存疫苗快見底，總統蔡英文表示，「在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我們依然多管齊下，努力維持疫苗供應」，接下來政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達。而9月後可望解決疫苗荒嗎？前台大感染科醫師林氏璧直呼，「這太難了！這太難了！」至於1500萬劑BNT有望9月到貨？他也認為很難說。

台灣自購第五批莫德納疫苗9.9萬劑8日抵台，食品藥物管理署表示，已經完成相關冷鏈查核與樣品抽取，預計最快8/16可放行。

蔡英文8日指出，這陣子受到Delta變種病毒影響，世界上許多國家的確診數再創高峰，不過，台灣的確診人數則持續下降，這是全民共同努力的成果；在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我們依然多管齊下，努力維持疫苗供應，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。

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▼國內疫苗快見底。（圖／記者呂佳賢攝）



蔡英文說，接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去，也要請大家一起繼續努力，落實防疫，並用更高的整體防護力來對抗疫情，守護台灣！

林氏璧8日在公視《有話好說》節目，被主持人陳信聰問到，9月之後疫苗荒會解決嗎？林直呼，「這太難了！這太難了！」陳再問，很難說9月BNT就真的會到？

林氏璧表示，難說、太難說，「因為這批BNT不是現貨，是現在才開始做的，所以我覺得很難說，第一批搞不好只來個幾十萬（劑），不是那種一大批一大批的。」

鴻海集團創辦人郭台銘、台積電、慈濟聯手簽約買下1500萬劑BNT疫苗，首批有望在9月到貨。郭日前自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，還特別寫下「催貨進行式」，這是否意味BNT疫苗有新進展？指揮中心指揮官陳時中透露，「郭董這次去歐洲打算和相關人員見面，這是非常困難的工作，我們祝他馬到成功。」

▲▼郭台銘在歐洲打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）



▼國內最新疫苗到貨數量。（圖／ETtoday製）