北市災準金快用完　聯醫工會批柯文哲「醫護何處去　只有漏油棧」

▲北市聯醫工會、台北市議員林亮君召開「染疫風險依舊在，還我醫護加油棧」記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市立聯合醫院企業工會10日抗議，台北市政府於去年疫情嚴峻時，提供了醫護人員住宿，但卻在疫情才剛趨緩、危機尚未解除此刻，限縮入住資格，收回政策補助；而台北市議員林亮君也直言，不知市府高層有無看見醫護人員的心酸與辛苦。對此，台北市立聯合醫院回應，災害準備金不足地方會向市府爭取，不過相關條件從未限縮過。

台北市聯合醫院企業工會、台北市議員林亮君10日上午於台北市議會召開「染疫風險依舊在，還我醫護加油棧」記者會。北市聯醫工會理事長郭蕢瑩說明，「警消醫護加油棧」為醫護人員疫情期間的公費住宿，原先台北市政府承諾全體北市聯醫員工均可申請人住，7月中旬卻發生劇變，聯醫自行限缩資格，只有「當日照護疑似確診病患或有採檢工作」才能入住。

郭蕢瑩提及，北市聯醫的說法去是北市府「災害準備金」即將用完，且目前都由聯醫自行吸收墊款，造成醫院極大的成本壓力，只好想辦法先自行缩減入住人數，但擔心是市府賴帳，對外喊出政策，卻把成本去給院方吸收，為何不是向政府反映壓力、持續申請經費，而是把壓力轉嫁到基層員工身上？

北市聯醫企業工會提出3大問題，分別是「『當天』才能住」、「『綠區』不能住」和「惡意刁難申請者」，強調醫護不是免洗筷，請北市府信守承諾保護員工，給足住宿經費，勿限縮刁難基層，「市府不給錢，聯醫狂打壓，醫護何處去，只有漏油棧！」

而林亮君也直言，台北市副市長黃珊珊今早很開心的在臉書上稱，台北市10日是「+0（確診數）」，但市府有沒有看到聯合醫院同仁在這+0過程中，將近3個月的日子以來，付出了多少時間與心血？多少日子沒辦法回家和家人度過，就是怕家人有染疫風險，「這些心酸、辛苦，不知道市府高層有無看到？」

對此，台北市立聯合醫院回應，今年至7月底全部入住人數為1萬9770人，已有向北市府申請2600萬元，但截至目前仍會超額近400萬元，目前災害準備金不足的地方，「現在是有點不太足夠，會積極爭取。」

北市聯醫指出，不過條件從109年至今從未限縮，都是一模一樣的條件，只是工會在使用上有些誤解，條件一直是照顧確診、疑似確診、協助採檢者，之前是同仁疫苗施打率尚未到達，所以讓他們入住，後來施打率提升、且定期替員工做PCR採檢，採檢報告也能在當天出爐，降低同仁不安心狀態，所以回到該有審核標準。