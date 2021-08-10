「弘進輪」船員發燒被拒進港！拍片哭訴求救　舟山檢測16人感染

記者鄭思楠／綜合報導

載有20名大陸船員的巴拿馬籍貨船「弘進輪」，因船上多名船員出現新冠肺炎症狀一度遭沿海港口拒絕靠岸，滯留在舟山外海，船員被迫拍影片自救。之後，浙江緊急出面處理。據舟山衛健委通報，目前船上有16名船員目前新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

舟山市衛健委9日晚間通報，舟山於8日13時啟動弘進輪船員緊急救助程序。9日上午11時，舟山市海關、衛健、疾控等部門人員登臨弘進輪開展採樣和衛生檢疫，當晚檢測結果出爐，船上16名船員新冠病毒核酸檢測陽性。

通報稱，舟山市疫情防控工作領導小組在評估船舶錨泊安全和船員身體狀況後，先將11名船員送至定點醫療機構，其餘患者暫留船上治療，待船員管理公司後續換班船員到崗後輪換。

▲弘進輪16名船員核酸陽性。（圖／翻攝自都市快報）

弘進輪為巴拿馬籍船舶，船東公司TWELVE PLUS CO., LIMITED（辦公地點天津），船舶管理公司華灃船舶管理有限公司（辦公地點福州），船員公司天津跨洋國際船舶管理有限公司（辦公地點天津）。

此前，弘進輪7月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如臯，但被江蘇以疫情管控為由，拒該輪靠岸。之後，弘進輪因機械故障在舟山外海滯留，向浙江方面求援也遭拒，不得不拍片自救。

據《都市快報》報導，微博網名「媒體人胡新成」發文求助，並放上船員的影片，影片中，該名船員表示，「救救我們！救救我們！救救我們！船員發熱症狀繼續蔓延，無法控制，有人出現呼吸困難症狀，情況緊急，本人也已感覺不舒服，開始發熱、咳嗽。」