法國健康通行證推出2月　7百萬人預約接種！不承認中國疫苗

▲ 健康通行證推出後，法國近7百萬人預約接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國9日起擴大健康通行證（Health Pass）使用範圍，民眾前往餐廳、咖啡廳、乘火車跨城市旅行時皆須出示。總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望此計畫能有助推廣疫苗，平息第4波疫情。但通行證僅承認經歐盟（EU）批准的4款疫苗，並不承認中國疫苗。

《自由亞洲電台》9日報導，法國健康通行證為QR Code形式，完整接種疫苗、近期病毒篩檢結果呈陰性或染疫後康復者即可申請，但只接受歐洲藥品管理局（EMA）授權的疫苗，即輝瑞/BNT、莫德納、AZ及嬌生4款。

法國歐盟事務部長波恩（Clément Beaune）說明，歐盟允許部分國家自行決定開放接種俄羅斯或中國疫苗者入境，但法國並未開放，不接受也不承認接種非歐盟認證疫苗者，無論國籍。而外國旅客只要接種歐盟認證疫苗，入境法國皆可取得健康通行證。

根據《法蘭西24》，法國健康通行證最早於6月9日推出，7月21日起適用於電影院、劇場及博物館等文化娛樂場所，本月9日起擴大至餐廳、咖啡廳室內外區域及火車，不包括地鐵及郊區。政府也給予業者及消費者一周緩衝期。

這項規定上路以來多出近7百萬法國人預約接種第一劑疫苗，但也有大批民眾連續4個周末舉行集會，抗議政府侵犯人民自由。衛生部長維宏（Olivier Veran）則向《巴黎人日報》表示，健康通行證與疫苗接種應有助避免實施新一波宵禁與封城。

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