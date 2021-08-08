農損上億！蘇貞昌指示救助「從速從寬從優」　9、10日南高屏勘災

▲蘇貞昌視察高鐵苗栗坍塌邊坡路段。（圖／交通部提供）



記者黃巈禾／綜合報導

連日豪雨重創南部。農委會主委陳吉仲8日指出，各地農損突破1億8千萬元。行政院長蘇貞昌8日有2點指示，除了救助農民從速、從寬、從優，有需要貸款的農民，即日起至明年4月免利息。另外，蘇貞昌9、10日將到台南、高雄、屏東勘災。

高鐵苗栗路段7日因豪雨導致邊坡滑動、土石入侵。蘇貞昌8日在陳吉仲、行政院秘書長李孟諺、政委兼發言人羅秉成等人的陪同下，視察高鐵苗栗段邊坡滑動搶修情形。經搶修，高鐵8日恢復苗栗-台中區間單線雙向通車。

▲蘇貞昌前往苗栗縣公館鄉關心受災的紅棗農民。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



此外，蘇貞昌在陳吉仲、苗栗縣長徐耀昌等人的陪同下，到苗栗縣公館鄉視察紅棗受損狀況。蘇貞昌表示，9、10日他要到台南、高雄、屏東勘災，對於農民的幫助，他要求農委會持續第一時間掌握各項災損狀況，並從速、從寬、從優給予農民補助。蘇貞昌要求農委會，將農民的災損改為科技勘災，只要符合相關條件，不必逐一勘查，時間一拖幾個月，對農民緩不濟急。

蘇貞昌指出，這次災害來的又急又快，損失比率很高，有需要貸款的農民，即日起至明年4月免利息，也希望農委儘速協助農民做好災後復耕，並請地方政府、農會主動積極協助農民。