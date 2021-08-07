影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警+民眾追百米救回！牠狂吃後秒睡

記者沈繼昌／桃園報導

1隻小黑犬6日下午不知何故跌落桃園大圳內，小黑犬沿途哀鳴剛好被桃園警分局巡邏員警發現，追逐百餘公尺後終於救上岸，混身溼透的小黑犬被好心女警以毛巾包裹後帶回派出所，驚魂未定的呆望救命女警，小黑犬經獸醫掃描後並未發現有晶片，懷疑是走失家犬，目前將暫時放置龍安派出所照顧，也希望飼主趕緊出面認領。

▲1隻小黑犬6日下午不知何故跌落桃園大圳中載浮載沉，桃園警分局巡邏員警發現後，追逐百餘公尺拉上岸，救回小黑犬一命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1隻小黑犬6日下午不知何故跌落桃園大圳中載浮載沉，桃園警分局女警蔡佳穎救上岸後，趕緊以毛巾擦拭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園大圳6日下午突然出現1隻小黑犬，在湍急水面上載浮載沉不斷哀鳴，桃園警分局龍安派出所員警蔡政諺、蔡佳穎經過目擊後，與多位熱心民眾在大圳旁追逐百餘公尺，順利將小黑犬拉上岸，趕緊以毛巾擦乾，暫時帶回派出所照顧。

▲桃園警分局巡邏員警蔡佳穎救回小黑犬後，抱起來擦拭身體，小黑犬一臉萌樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警蔡佳穎檢視小黑犬頸部有項圈，先送至獸醫診所檢查，發現並未植入晶片，根據資料顯示可能是約5個月大的雌性米克斯犬，獸醫幫其洗澡後由蔡佳穎帶回派出所暫時安置，同仁自掏腰包買狗飼料、尿布墊，小黑犬疑似體力透支，一口氣連吃2碗飼料，隨後因疲累躺在紙箱內就呼呼大睡。

▲桃園警分局巡邏員警救回小黑犬，飽餐飼料後在紙箱內熟睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃警呼籲飼主盡速與龍安派出所連繫，後續若無人出面認領，將通知桃園市動保處人員收容。

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