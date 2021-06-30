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社會 社會焦點 保障人權

8次檢舉男警「違規逆向」　他曝離譜原因：想換女警當管區

▲台南市警二分局執行取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李姓男子為了想天天看到女警，長期胡亂檢舉男性管區警察違規。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市王姓警員過去2年至少8次被亂檢舉，騎警用機車逆向違規，王警不堪其擾，怒控檢舉他的李姓兄弟涉嫌誣告，李家弟弟坦承檢舉，原因是他不想看到男警當管區，希望警局能換位女警當管區，雖然無厘頭的檢舉內容都是假的，但即使屬實，也不會讓王警受到刑責或懲戒處分，台北地檢署30日處分不起訴李姓兄弟。

年約30歲的李姓男子被控從2019年10月14日起，到2020年3月13日為止，至少8次用哥哥的e-mail帳號，寄信到內政部長信箱，或是打電話，檢舉中正二分局廈門派出所王姓警員，多次騎乘警用機車逆向等違規，但是警方調查，王警被檢舉的時間，不是休假就是另有勤務，不會出現在檢舉地點。

李姓兄弟挨告後，弟弟出面一肩扛下所有責任，稱是為了想換掉王姓男警，讓女警來當管區，所以用哥哥的e-mail寄信，雖然檢舉電話錄音聽起來是2個不同人的聲音，但電話也是他1個人打的。李家哥哥則辯稱家中電腦每個人都使用，弟弟也可直接用他的帳號寄送e-mail，兄弟倆接受測謊也無異常反應，查無事證證明李家哥哥跟著弟弟一起亂檢舉。

檢察官另外函詢警政署發現，即使王警真的有逆向騎車，也頂多被依《警察人員獎懲標準》記申誡「懲處」，和《刑法》誣告罪規定，須意圖他人受「刑事」或「懲戒」處分的構成要件不符，另外民眾檢舉事由也須進行調查是否屬實，因此也不會有使公務員偽造文書等罪責，最後處分不起訴李姓兄弟。

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