國道2號驚爆「飛車墜橋」！大雨中衝破護欄　駕駛斷骨緊急送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子7日開車行經國道2號東向蘆竹區段時，突然失控衝出護欄，整輛轎車翻落平面道路，張男事後從車中爬出求救，桃園市消防局第三大隊派員搶救，張男左邊肋骨疑似骨折，所幸意識清楚，送醫急救中；肇事原因可能與天雨路滑、視線不明有關，目前正由警方調查釐清。

▲桃園市張姓男子7日駕車行經國2東向桃園市蘆竹區路段時，突然失控衝撞出護欄翻落平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子7日駕車行經國2東向桃園市蘆竹區路段時，突然失控衝撞出護欄翻落平面道路受傷，消防人員緊急救護送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局指出，7日上午9時48分許接獲報案指稱，國道2號東向8公里平面道路發生翻車事故，消防局第三大隊中路分隊立即派出2輛救護車、1輛消防車與5名警消前往搶救，現場位於蘆竹區南竹路四段279巷平面道路上，19歲的張姓男子受傷，已從車中爬出求助，所幸張男意識清楚，但身體左邊肋骨疼痛，疑似有骨折現象，緊急包紮後已送往桃園敏盛醫院急救。

據警方表示，案發時大雨傾盆，研判可能是天雨路滑且視線不明，導致轎車失控衝撞護欄，再翻落至平面道路上，還好邊坡距離平面道路坡度不高，沒有造成車主更大傷害，至於真正肇事原因還需鑑識釐清。

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