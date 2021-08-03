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女警30秒講解「吳亦凡涉強姦罪」刑度　網歪樓：小姐姐好漂亮

記者魏有德／綜合報導

大陸男星吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，一名美女警花在微博上特別錄製一條約30秒的短影音，針對大陸現行強姦罪的刑度及對外國人的判決向網友提出說明。影片推出後，獲得不少人點讚，也有部分網友直接歪樓大推，「警花姐姐好漂亮」；「小姐姐好漂亮」；「求交往」。

▲大陸女警趙建華在微博上疏理吳亦凡涉強姦罪刑度。（圖／翻攝警花說微博）

▲女警趙建華在微博上疏理吳亦凡涉強姦罪刑度。（圖／翻攝警花說微博）

影片中這名女警身著制服，流利的口條將大陸法律對強姦罪的定義及刑度快速疏理，她表示，強姦罪為重罪，刑期為3至10年，另有強姦婦女、幼女、兩人以上輪姦等幾種情形，升格為10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，「除非享有外交豁免權，否則國籍對追究刑責沒有影響。」

據了解，這名警花叫做趙建華，是瀋陽市公安局的現職員警。她透過微博設立了「警花說」專頁，以脫口秀的形式快速竄紅，成為「網紅警察」，同時，她除了將內容放在法律普及和政策宣導上，偶爾也講述男女關係及女性權利，獲得許多網友支持。

▲大陸女警趙建華在微博上疏理吳亦凡涉強姦罪刑度。（圖／翻攝警花說微博）

▲趙建華在警花說微博表現亮眼，受到網友追捧。（圖／翻攝警花說微博）

趙建華曾於2019年在「警花說」推出有關異地考照的內容，獲得6000多萬點擊。其後，「警花說」也邀請更多美女警花加入團隊錄製短影音，擴展不同的內容及演出形式，對外講述安全防範知識及傳播公安網路正能量。

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