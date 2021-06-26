2女KTV唱歌爆走「攻擊馬桶」　當場嗆聲+攻擊2女警下場慘曝

記者邱中岳／新北報導

新北市1名女子在2020年底跑到汐止的好樂迪唱歌，但與人發生爭吵甚至還破壞馬桶，1名女警到場處理反遭該名女子辱罵，該名女子還出手攻擊女警，最後另名女警獲報到場還被另名女子咬傷，士林地院依造傷害以及侮辱公務員做出裁處。

判決書中寫道，2名王姓女子在2020年12月跑到汐止好樂迪唱歌，但因在包廂與另1人發生爭執，最後店家報警處理，但是1名葛姓女警到場後，要求2人出示證件遭拒，王女還嗆葛姓女警「妳是在兇三小？」

▲2女在汐止好樂迪吵架，2名女警前往處理，除了嗆警之外還動手攻擊2女警。（圖／記者邱中岳翻攝）

另名王女則出手毆打葛姓女警，造成葛女右肩以及右臉受傷，警方隨即通知警力支援，但因嗆女警「妳是在兇三小？」的王女，因破壞馬桶手部受傷，在就醫途中又咬傷前來支援的鄧姓女警左手拇指，最後雙雙遭妨害公務送辦。

法官審酌，最後認定2女對於執法公務警員施以強暴至2名警員受傷，另外嗆女警的王姓女子，則藐視國家秩序、公然挑戰公權力，但有鑑於犯後坦承犯行，態度均尚可。

另外，咬傷女警手指的王姓女子，依傷害罪判37歲王女拘役40天、得易科罰金4萬元；嗆女警「妳是在兇三小？」的王姓女子，傷害罪拘役40天、侮辱公務員罪拘役25天，合併應執行拘役55天，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

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