保障市民行的安全　台南豪雨黃偉哲全力督促道路搶修與耐震補強

▲受西南氣流影響，台南連日豪雨，台南市政府為因應豪雨可能帶來的災情，市長黃偉哲指示相關補救及預防措施，保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受西南氣流影響，台南連日豪雨，台南市政府為因應豪雨可能帶來的災情，7日上午8時開設二級一階應變中心，市長黃偉哲指示相關補救及預防措施，保障市民安全。

市長黃偉哲表示，7日上午已開設二級一階應變中心，隨時因應颱風動態、監測水情，做好相關防汛整備，另外也責成工務局務必落實汛期道路搶修與耐震補強工作，以保障市民的用路與行車安全。

工務局說明有關這次0806豪雨道路坑洞橋樑等處理情形，工務局長蘇金安表示，統計至8月7日中午12時止，接獲道路坑洞通報案件總計約169件。工務局長蘇金安說明，下雨後道路坑洞的成因主要是水分滲入後瀝料分離，平地多半是這種狀況，遇有道路坑洞出現，搶修人員會緊急先以三角錐提醒民眾行車安全，雨天時先以冷料補平，待放晴後再進行柏油鋪平作業。

在山區部分台20線、167線、174線都有坍方情形，目前因天候不佳，先行搶修讓道路可單線通車，這是臨時補救措施，後續會再進行工程整建。另像橋樑部分，在歸仁通往阿蓮的石安橋，因為橋面低而有積淹水情形，僅先預防性封路，目前沒有接獲橋樑有受損的通報。

受災害的道路後續都會進行復建工程的規劃設計，考量排水系統、土質特性、邊坡穩定分析、護坡植生，擋土牆形式等因素進行規劃，受災搶修工程大約在7日內送交市府審查工程計畫，審查後即可撥下經費進行道路橋樑整建，南市府每年編列約20億進行路平專案及一般道路維護，受到天災造成的損害也可另以災害準備金進行工程整修，工務局團隊會加快審查速度，以期在最快時間內日恢復道路的安全與暢通。

黃偉哲也呼籲民眾遇到道路受損，除了可利用1999報修，工務局也設置24小時專線(06)215-5555，遇有緊急狀況值班人員接獲通報後，會立即調派人員辦理搶修工作。

另，依中央氣象局預報資料顯示，受熱帶性低氣壓中心之降雨逐漸減緩，未來24小時預報雨量未達豪雨等級。台南市0806豪雨災害應變中心自8月7日下午5時調降為三級開設，市府各局處及區公所仍會對所轄業務及轄區內降雨隨時保持警戒。

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