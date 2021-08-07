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台南山區豪雨土石滑落　路基出現裂縫　交通中斷

▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷，176線麻豆交流道下方出現大量坑洞，左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺處，路基極度的不穩，道路出現裂縫，目前市府團隊封閉搶修中。

▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8月7日8時許，在南化區關山里179線10公里沿線處，發生山坡土石滑落，造成道路中斷，台南市玉井分局據報前往封鎖道路，並管制交通外，通報災害防治中心進行搶通，目前已維持單向通車。

▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，176線麻豆交流道下方出現大量坑洞，因為位於重車轉彎處不易以冷料修補，現場工務局已除完成交圍布設，待天候允許立即刨鋪，但麻豆交流道因圈圍並縮減車道的關係，容易車流回堵，麻豆分局加強交流道週邊交通疏導，以維人車安全。

▲台南山區豪雨，造成玉井南179線10公里處玉山進入關山主要道路，7上午發生山坡土石滑落，造成道路中斷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆分局加強交流道週邊交通疏導，以維人車安全。

連日豪雨導致左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現裂縫，新化分局左鎮分駐所派員協助左鎮區公所，於7日中午12時11分實施預防性封路。新化警分局呼籲如要經過該路段，請提前改道行駛，建議民眾可由台南市龍崎區及高雄市內門區進出。

▲左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現裂縫。▲左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現裂縫。

▲左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現裂縫。▲左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現裂縫。

▲左鎮區南167線7.5k至7.8k處約300公尺，路基極度的不穩，道路出現塌陷裂縫。

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