瘋狗浪殺人！台南漁光島3男晨跑　捲沖狠撞護欄1死2傷

▲台南安平漁光島北堤綠色燈塔附近，發生晨跑民眾疑被瘋狗浪擊中，造成1死2傷憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市林姓、李姓、邱姓男子3人，7日清晨前往台南到安平港北堤晨跑時，疑突遭瘋狗浪拍打撞擊護欄受傷倒地，台南市消防局據報調派救護車前往救援，將3人送郭綜合醫院救治，其中林姓男子失去呼吸心跳，經醫院急救後仍宣告不治，李男、邱男各是頭、身體、腳受傷無大礙，目前詳細案情由檢警調查處理中。

台南市消防局於7日上午7時6分許據報，安平漁光島北堤堤防綠色燈塔附近有人受傷，119馬上派救護車前往搶救，發現計有53歲林姓男子、55歲李姓男子、56歲邱姓男子3人受傷，消防人員將3人以救護車送往郭綜合醫院救治，其中邱姓男子腳部受傷輕微，李姓男子頭部有撕裂傷，經救治無大礙，但林姓男子送醫時已失去生命跡象，經醫院急救仍傷不治宣告身亡。

轄區高雄港務警察總隊安平港中隊據報，除派員到現場勘查蒐證以外，並派員前往郭綜合醫院了解案情。據安平港中隊中隊長林昱宏指出，本案警方據報到達現場時，受傷3人已由消防局送醫救治，初步調查3人在該處晨跑時疑遭突來的瘋狗浪拍打，造成3人受傷倒地，其中李、邱2人尚無大礙，林男送醫不治身亡，目前警方將通知死者家屬及請相關證人製作筆錄，報請檢察官率法醫勘查相驗，以進一步釐清案情與林男死因中。

據了解該名李姓男子就是台南名人頂鮮集團董事長李日東，因身上多處受傷及骨折，轉成大醫院住院治療中。

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