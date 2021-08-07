台南市連續41天+0　黃偉哲：原地歡度父親節記防疫

▲台南市長黃偉哲表示，台南市連續41天零確診，父親節將至，給爸爸或爺爺最好的禮物，就是為他們預約疫苗，盡量原地過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，台南市連續41天零確診，父親節將至，給爸爸或爺爺最好的禮物，就是為他們預約疫苗，盡量原地過節，將心意傳達給長輩即可，如果真的要返鄉慶祝，也要謹記防疫，自我健康監測，免得傳染給摯愛的親友。

衛生局長許以霖表示，依據中央氣象局預報資料顯示，受熱帶低壓外圍環流及西南氣流影響，台南市7日已達停班課標準，原訂7日於成大醫院接種COVID-19疫苗的市民，請於8月8日（星期日）依照原預約時段至原預約地點接種，無須重新預約。

若市民已於7月19日12:00前意願登記Moderna疫苗且為53至54歲之第9類對象，將可預約接種第一劑，開放預約時間為8月7日下午4時至8月9日12時止；接種期程自8月11日至8月17日，並視疫苗供應情形調整接種場次，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至6日，台南市共接種633571劑次，疫苗劑次涵蓋率33.9％。

黃偉哲再次呼籲，父親節將至，非必要請留在原地過節，跟爸爸視訊或是寄個小禮物，已經能充分表達心意，盡量減少非必要接觸，落實防疫措施。

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