侯友宜視察餐飲內用　違規就開罰「口罩拿掉、病毒就到」

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（7日）新增4例確診個案，父親節前夕，侯友宜上午赴碧潭京站視察防疫措施，業者都合乎標準，他也提醒「口罩拿掉，疫苗就到」，呼籲大家都要小心翼翼做好防疫，若有業者違規就會開罰。

侯友宜表示，今天是餐飲內用的第一個周末，特別到碧潭的京站來看所有的餐飲店，查看有沒有落實實聯制、手部清消、量體溫、梅花座、加隔板，1.5米的距離，以及離開座位的時候要戴上口罩，更重要不能共食，只能專人分膳或是吃套餐。

侯友宜說，業者很配合，每張桌子都有貼條碼，提醒顧客離開餐桌要戴口罩，餐飲業者都合乎標準，他提醒大家「口罩拿掉，病毒就到」，每一個人都要小心翼翼，一個人一個套餐，盡量少交談，父親節每個人都要平安健康，這很重要，每個人小心翼翼做好防疫。

由於正值父親節前夕，不少民眾選擇到餐廳內用聚餐，侯友宜強調，市府將加強宣導稽查，如違反者，處3千至1萬5千元罰鍰，一定會立即處罰請業者配合。

▲新北市長侯友宜提醒戴好口罩。（圖／新北市府提供）

新北市4例確診個案分布為，永和2人、蘆洲1人板橋1，目前已匡列22位接觸者。4例確診個案中，1例為新增個案、3例為居家隔離陰轉陽，感染源分布，家戶2人、職場2人。

國內今新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼侯友宜視察餐飲防疫。（圖／翻攝直播）