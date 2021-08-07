台南安中路不淹了！新設箱涵+抽水站發功　擺脫「安中河」

▲台南市政府於安南區辦理多項水利工程，0731豪雨發揮治水功效，成功擺脫「安中河」污名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府於安南區辦理多項水利工程，包括新設箱涵、抽水站設施及巷弄內側溝等，並於0731豪雨發揮治水功效，成功擺脫「安中河」污名，市長黃偉哲表示，為提供市民更加安全的居住環境，市府於安南區特別加強做了蠻多的防水設施，相信此次通過豪雨及颱風的考驗後，將讓「安中河」變成歷史名詞。





梅花里蔡和豐里長也表示，因為安中路一段的水溝和同安路的箱涵的完工，過去安中路下大雨積淹現象都已經改善，「安中河」污名已經去除，再加上這裡的水溝都做好了，蔡里長說，這次大驗收的成果不錯，都沒有積水，同安路和安中路的住戶反應也都不錯，「安中河」不會再現了。



此外，鳯凰里吳美瑩里長也感謝市府團隊的努力，她指出目前安中路有做抽水站、排水溝及箱涵等設施，排水和洩水的功能都很好，而且安中路口設有臨時抽水站，效果一等，她表示，這次豪雨沒有積淹水情況出現，安中路再也沒有「安中河」這個淹水之名了。





水利局說明，安南區安中路一段及同安路口一帶，地勢低窪，造成瞬間強降雨不易排除，每逢瞬間陣雨，路口往往積水難退，針對這樣的情況，市府制定改善計畫，包括新設箱涵以提高安中路一段側溝通水能力，並以自動舌閥分隔海佃路及同安路箱涵，避免外水倒灌；安中路、怡安路交叉路口處，則利用既有綠地新建地下抽水井，並設置電動沉水式抽水機來有效降低道路積水，相關設施皆已逐步完工，也讓安中路與同安路段長期飽受積淹水問題得以改善，市府會持續監控水情，擬定相關水利建設，守護民眾的生命財產安全。

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