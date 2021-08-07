盜圖「天菜空姐」詐4男160萬　幕後對話本尊曝光：幻想碎滅

▲楊嫌等人網路盜圖「天菜空姐」（右）騙網友，被害人得知回話本尊是男的當場夢碎。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大破獲6名男子，涉嫌在網路上抓取美女照片，然後詐騙被害人金錢，還要被害人幫忙轉錢，造成被害人帳戶被警方凍結，警方發現被害人利用「某知名天菜空姐」照片，博取被害人信任，事實幕後回話的嫌犯都是男的。

警方調查，30歲的楊姓男子涉嫌夥同5名男子，創建假帳號，利用美女照片結交「網友」，先以噓寒問暖方式取得網友信任，再以疫情關係滯留香港、生病缺錢以及帳戶無法使用為由，要網友匯款救急。

楊男等人還會要求網友「借用」帳戶，將不明金錢轉入帳戶，再要求網友將錢轉出至指定帳戶，有網友非但損失金錢，連帳戶也被當成警示帳戶凍結，1年下來有4名網友被害，損失金額達160萬。

據悉，1名30歲的謝姓網友，單筆被騙金額達15萬元，警方在1日下午前往台中逮人，陸續逮捕6嫌到案，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。

楊嫌等人在網路抓取美女照片，其中1張竟是「某航空公司空服員」，且該名女空姐有「航空天菜」的稱號，因長相甜美所以造成許多網友不察，反落入詐騙集團圈套。

而楊嫌等人創造假帳號，平時均由6名男嫌犯輪流回覆訊息，負責與被害網友「搞曖昧」，有網友事後得知，才知「圖文不符」瞬間幻想碎滅，原來平時互動的竟然都是男的。

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