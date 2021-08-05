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社會 社會焦點 保障人權

詐團新攻略撈200萬！竊公益團體捐獻人個資　騙操作ATM+網銀匯款

▲刑事局針對近期遭駭的公益協會發布預警，呼籲民眾切莫接受歹徒指示匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局針對近期遭駭的公益協會發布預警，呼籲民眾切莫接受歹徒指示匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局分析近期報案數據，發現詐騙集團從以往針對攻擊電商業者資料庫，轉向鎖定弱勢公益協會，竊取捐款人個資進行解除分期付款詐騙，165反詐騙專線統計上週受理解除分期付款詐騙報案。

警方點名包含「台灣樂作創益協會」17件、「中華育幼機構兒童關懷協會」3件、「弘化同心共濟會」2件、「臺灣防盲基金會」2件、「中華民國兒童癌症基金會」2件及「愛盲基金會」1件，總計該類詐騙案件多達27件，總財損金額約200餘萬元。

警方指出：相關詐騙手法為以駭客攻入公益協會資料庫，掌握被害人姓名、電話、捐款金額等資料後，以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款等」致電被害者，歹徒變更詐騙話術將「被害款項受款帳戶」包裝成「解除錯誤密碼」混淆捐款民眾，驅使被害人透過ATM、網銀操作，使捐款民眾將存款轉匯到歹徒人頭帳戶。

▲刑事局針對近期遭駭的公益協會發布預警，呼籲民眾切莫接受歹徒指示匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局針對近期遭駭的公益協會發布預警，呼籲民眾切莫接受歹徒指示匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局也對此詐騙案件增加提出防範措施，警方將針對疑似個資外洩公益協會、團體發函通知，並附上防制詐欺作為自評表、並要求遭駭的公益協會官網加註反詐騙警語、標明客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊等作為反制。

警方指出，詐騙來電多使用境外轉接，只要來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等關鍵字，都是詐騙集團所為，民眾應相應不理掛斷並通報165反詐騙諮詢專線查證。

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