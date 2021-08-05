車手提款一個Move先露餡　當場被逮！2同夥竟向警反蒐證

記者高堂堯／南投報導

台中市3名男子疑為詐騙集團車手，日前一起到南投草屯鎮銀行提領詐騙的款項，其中1人作案時當場被眼尖的執勤員警逮獲，另2人竟拿手機向警方拍攝「反蒐證」才離開，也被警方盯上後攔下，當場起獲贓款和多張提款卡，嫌犯還推稱「微解封下來走走」，訊後遭移送法辦。

▲詐騙集團車手辯稱是使用朋友的提款卡，卻叫不出朋友的名字。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，中正派出所警員賴宛榆日前在執行ATM打詐勤務時，發現1名男子於土地銀行對面佇足觀望後，才過街進入該行ATM間，形跡十分可疑，立即通報在附近執行小區域巡邏同仁；當警方走到該男子身後時，正在提錢的男子還渾然不覺，面對警方詢問，男子先稱在工地做工，是領自己的錢來繳房租，卻說提款卡是朋友，又說不出朋友的名字，最後只好乖乖就逮。

▲▼詐騙集團車手見警不逃還「反蒐證」，反被警方盯上逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方逮捕該名男子時，發現對街又出現另2名男子正朝警方反蒐證，隨後快步離開，警方直覺有異，立即通報另一區域埋伏同仁趨前追查，於玉屏、平等街口將2人攔下；警方查出他們來自台中，其中1人甚至未成年，問為何來草屯，2人支吾辯稱「下來…走走！剛降（級）微解封嘛！」

2人還向警方辯稱是搭白牌計程車來，卻立刻在身上被起出多達15張提款卡，警方訊後連同已提出的3萬元贓款，依詐欺、洗錢防制法和少年事件處理法，將3人移送南投地檢署偵辦。



►清新果香、男女皆適合



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範