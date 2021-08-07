屏東泰武土石流黃色警戒　漏夜撤離152人

▲內埔警方會同泰武鄉公所、消防分隊漏夜撤離鄉民 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

泰武鄉達土石流黃色警戒，內埔警分局、泰武消防分隊6日23時配合泰武鄉公所進行逾3小時許的疏散避難勸離工作，勸導村莊包含平和村、佳平村馬仕部落、萬安村7鄰等易生危害的黃色警戒區域，合計共152人接受安置。

受到熱帶性低氣壓及其外圍環流暨西南氣流影響，依農委會6日晚上7時土石流警戒預報資料顯示，泰武鄉平和村、佳平村及萬安村均達黃色警戒；因鄉轄內有5條潛勢溪，鄉長邱登星為避免入夜後急降雨，提升紅色警戒的風險，且屆時將更難進行強制撤離工作，遂通報內埔警分局、泰武消防分隊及村長晚上11時起進行平和村、佳平村馬仕部落、萬安村7鄰疏散避難勸告工作。

消防分隊由分隊長鞠曉明帶隊，警分局由分局長蔡耀順率組長林進源及泰武所長黃文祺共同執行，整個勸導工作冒雨進行，不時狂雨，持續至翌日2時10分，持續逾3個小時完成。

共計平和村保全戶63人，依親5人，餘58人於23時30分完成安置於平和基督長老教會；佳平村馬仕部落保全戶84人，依親29人，餘55人0時30分完成安置於馬仕部落集會所；萬安村7鄰保全戶39人，於2時10分全安置於萬安天主教會。

邱鄉長表示，預報可能發生的危害，感謝部落族人接受勸導前來安置，並表示鄉公所在安置處所備有乾糧、水及床墊，雖不若家中舒適，但希望族人夜晚能配合在安置處所，一個都不能少。蔡分局長表示，請族人妥善保管隨身物品，警方會加強安置處所的巡邏工作。

►Her今天推出ck one Summer中性淡香水原價2100元、特價799元