豪大雨瓜田慘泡水！彰化農損擴大：紅龍果+蔥+蘿蔔全受創

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連日來受到大雨狂襲，縣內蔬菜、水果和五穀雜糧農田幾乎去了了，又逢海水倒灌，西南沿海大城、芳苑、線西及伸港等地，農作物全泡在水裡，農民付出慘痛，據農業處統計，截至昨天農損金額超過300萬元，彰化縣長王惠美籲請農友密切注意颱風及鋒面動態，及早採取各項防範措施。

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▲彰化瓜田全毀。

彰縣府農業處統計，這次僅有鹿港、和美、伸港、二林、田尾、芳苑、大城、溪州等8 鄉鎮通報農損災，總計農損初估295萬餘元，農損中，又以紅龍果災情較重，受損面積20公頃、受害程度15%、受損金額150.3萬餘元；其次為蔥，受損面積8.23公頃、受害程度10%、受損金額23.5萬餘元；第三則是蘿蔔，受損面積15公頃、受害程度11%、受損金額18.4萬餘元；花椰菜，受損面積2.25公頃、受害程度6%、受損金額約2.5萬元。

▲彰化大城鄉地瓜田成為汪洋。

縣議員賴清美指出，和美地區瓜農損失慘重，剛長大的西瓜全泡在水裡，種植美濃瓜更是悲慘，農民全都是看天吃飯，瓜田最怕遇到大雨，淹水過久根全都被爛了，也不能賣，這一大片的瓜田恐怕都完蛋了。

另外二林地區有種植蔥、紅龍果及大城鄉種植地瓜及花生也同樣遭受農損，有一名地瓜農種了4公頃，目前正值種植期，這幾天的大雨下來，田水都無法宣洩，放眼望去一片汪洋大海，付出的心血全部白費了，希望老天爺能將大雨降在水庫集水區，放了他們這一群辛苦耕作的農民。

因盧碧颱風帶來的西南氣流影響，再加上海水倒灌，造成西南沿海大城、芳苑鄉農田全泡在水中，漁民更擔憂牡蠣和文蛤因為豪雨，造成海水淡化暴斃死亡，縣長王惠美一早便前往勘災，積水仍未退，立即指示水資處，該調派抽水機的立即調派抽水機，務必妥善協助，並做全面性通盤檢討。

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

農業處提醒請農友密切注意相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請主動向當地公所通報，另外，田區如有災情顯現，為利加速復耕，除了請公所儘速勘查拍照外，農民可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，後續倘辦理公告現金救助，農友可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。

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