　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪大雨瓜田慘泡水！彰化農損擴大：紅龍果+蔥+蘿蔔全受創

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連日來受到大雨狂襲，縣內蔬菜、水果和五穀雜糧農田幾乎去了了，又逢海水倒灌，西南沿海大城、芳苑、線西及伸港等地，農作物全泡在水裡，農民付出慘痛，據農業處統計，截至昨天農損金額超過300萬元，彰化縣長王惠美籲請農友密切注意颱風及鋒面動態，及早採取各項防範措施。

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化瓜田全毀。

彰縣府農業處統計，這次僅有鹿港、和美、伸港、二林、田尾、芳苑、大城、溪州等8 鄉鎮通報農損災，總計農損初估295萬餘元，農損中，又以紅龍果災情較重，受損面積20公頃、受害程度15%、受損金額150.3萬餘元；其次為蔥，受損面積8.23公頃、受害程度10%、受損金額23.5萬餘元；第三則是蘿蔔，受損面積15公頃、受害程度11%、受損金額18.4萬餘元；花椰菜，受損面積2.25公頃、受害程度6%、受損金額約2.5萬元。

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化大城鄉地瓜田成為汪洋。

縣議員賴清美指出，和美地區瓜農損失慘重，剛長大的西瓜全泡在水裡，種植美濃瓜更是悲慘，農民全都是看天吃飯，瓜田最怕遇到大雨，淹水過久根全都被爛了，也不能賣，這一大片的瓜田恐怕都完蛋了。

另外二林地區有種植蔥、紅龍果及大城鄉種植地瓜及花生也同樣遭受農損，有一名地瓜農種了4公頃，目前正值種植期，這幾天的大雨下來，田水都無法宣洩，放眼望去一片汪洋大海，付出的心血全部白費了，希望老天爺能將大雨降在水庫集水區，放了他們這一群辛苦耕作的農民。

因盧碧颱風帶來的西南氣流影響，再加上海水倒灌，造成西南沿海大城、芳苑鄉農田全泡在水中，漁民更擔憂牡蠣和文蛤因為豪雨，造成海水淡化暴斃死亡，縣長王惠美一早便前往勘災，積水仍未退，立即指示水資處，該調派抽水機的立即調派抽水機，務必妥善協助，並做全面性通盤檢討。

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

農業處提醒請農友密切注意相關防範措施，後續倘有災情顯現，亦請主動向當地公所通報，另外，田區如有災情顯現，為利加速復耕，除了請公所儘速勘查拍照外，農民可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，後續倘辦理公告現金救助，農友可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。

▲彰化瓜農損失慘重。（圖／議員賴清美提供）

CK One夏季限量淡香水2100元→799元！檸檬、西瓜好沁心　男女都能用

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
獨／南拳媽媽前成員爆「左耳聽不到」！　認嚴重耳鳴「被逼退休」
1500萬只求「穩定領股利」　內行強推1檔：贏過很多熱門股
小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親揭愛妻近況
快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課
第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失
88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要
「花錢驗預售屋」家人狂轟浪費錢　過來人經驗談：多省60萬
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要

雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

豪雨致災！教育部統計106校災損1228萬元　嘉義內埔國小最嚴重

頂鮮集團85字聲明！董事長李日東遭瘋狗浪襲擊　骨折進ICU觀察中

被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因：我們有時也會追到一點

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要

雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

豪雨致災！教育部統計106校災損1228萬元　嘉義內埔國小最嚴重

頂鮮集團85字聲明！董事長李日東遭瘋狗浪襲擊　骨折進ICU觀察中

被織毛線萌到！粉絲盯戴利跳水「收穫意外驚喜」羞爆了：導播很懂

日本爭取輝瑞提早交貨！陳時中分析原因：我們有時也會追到一點

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

最終關鍵兩場對中信　統一先發全押洋投

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

台20線左鎮路段山坡土石及樹木滑落　公路總局搶修雙向通車

豪雨狂炸！全台15座水庫洩洪　屏東一級淹水警戒

快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課

胡智為下周完成體檢　餅總：採用漸進式訓練

生活熱門新聞

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

快訊／第五輪加開第九類53~54歲對象

網紅揭10男對1女多人經驗　「很像在搶灘」

原盧碧下午竹苗登陸！17縣市拉警報　一圖看週末超大豪雨時程

盧碧從竹苗登陸了！西半部迎豪雨

快訊／死亡暴增12例！今日新增6例本土

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

全台7日停班停課一次看

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

快訊／「AZ＋莫德納」下週開放混打！

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

農曆七月「這生肖」事業財富雙贏

更多熱門

相關新聞

彰化八卦山雨彈轟！炸裂道路+斜塌45度　牆倒招牌墜

彰化八卦山雨彈轟！炸裂道路+斜塌45度　牆倒招牌墜

彰化縣八卦山區連日來受到暴雨狂擊，花壇鄉三芬路日前受到打大雨狂擊已經塌陷，路面圍起封鎖線進行施工，未料今天靠近民俗村附近上午再度炸裂，路面呈現扭曲變形，花壇鄉公所緊急拉起封鎖線；另外在彰南路5段及安溪路2巷弄內路基掏空塌陷、德興路附近都已經積水，警方呼籲用路人改道通行。

62年後再遇「新87水災」！最慘三合院曝

62年後再遇「新87水災」！最慘三合院曝

盧碧雨彈炸兩岸！福建村官被洪水沖走殉職

盧碧雨彈炸兩岸！福建村官被洪水沖走殉職

即／女巡菜園跌魚塭無生命跡象

即／女巡菜園跌魚塭無生命跡象

租整棟公寓養8000萬大麻　日照法24hrs「讓錢長大」

租整棟公寓養8000萬大麻　日照法24hrs「讓錢長大」

關鍵字：

彰化盧碧和美美濃瓜地瓜農損

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面