驚險救援畫面曝！雨炸屏東4人困溪床水位暴漲　升降車垂繩急吊掛

▲消防隊人員出動吊臂車垂降繩索救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受到熱帶性低氣壓及其外圍環流暨西南氣流為屏東縣帶來大豪雨影響，橫跨高屏溪的萬丹大橋及雙園大橋溪水暴漲，有4人受困；另高樹鄉舊寮派出所附近及鹽埔鄉大仁街有民宅進水，有7位住戶受困，消防隊獲報會同轄區警方人員前往救援，出動橡皮艇及升降車垂降繩索救人，過程驚險。

屏東地區今天凌晨起下起一波波大雨，雨勢像用倒的，聲勢驚人，不少民眾在睡夢中被雨水聲音驚醒。尤其霧台、瑪家、泰武、來義、三地門等原鄉雨勢更嚇人，其中佳暮已超過500毫米。平地的高樹、鹽埔、里港雨量也不少。

高樹鄉舊寮派出所附近就有一戶民宅積水超過30公分，有4人受困消防隊獲報會同轄區警方協助脫困；鹽埔鄉大仁東街也有一戶人家3人受困，也被協助緊急疏散撤離。

▲▼升降車垂繩救人。

由於高屏溪水暴漲，新園鄉雙園大橋左側堤防(俊榮鐵工廠附近)及附近農田有民眾因淹水受困，立即派遣新園分隊前往救援，由分隊長林世民帶隊，抵達現場發現民眾因溪水暴漲受困，消防人員立即下艇進行救援，所幸兩名受困民眾皆無大礙，順利完成救援任務。

萬丹鄉萬大大橋高屏溪床也有兩位民眾受困，其中一起，消防人員利用升降車垂降繩索到溪床救人，過程驚險。

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