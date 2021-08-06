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豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局6日下午4點發布「熱帶性低氣壓及西南氣流豪雨事件」，並於晚間8點30分召開最新說明。

預報員謝佩芸表示，原本的盧碧颱風已減弱為熱帶性低氣壓，但帶來的威脅並未減低，稍早6日8點位置約在金門東北方大約100公里處，除了颱風本身的環流外，在低氣壓的南側，還有一片非常廣大而明顯的雲系，這就是目前正在影響台灣的西南氣流。

▲▼豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向。（圖／中央氣象局）

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▲熱帶性低氣壓及西南氣流影響，衛星雲圖可見一大片明顯雲系。（圖／中央氣象局）

謝佩芸指出，在西南氣流及低壓外圍環流影響下，苗栗以南地區出現了顯著降雨，尤其是在彰化、雲林及嘉義的沿海地區，以及高雄屏東的山區，累積雨量都來到了200毫米以上。

氣象局預估，熱帶性低氣壓未來會緩慢向東移動，在7日（六）到8日（日）上半天，通過台灣海峽北部及北台灣附近，其本身環流及南側帶來的西南氣流影響，都會帶來相當顯著的降雨。

▲▼豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向。（圖／中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓緩慢東移。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，從今晚到8日（日）上半天，降雨將愈來愈明顯，台灣西半部地區、離島澎湖、馬祖、金門必須注意強風驟雨，尤其中南部山區將持續降雨，加上近日地震及連續降雨，山區務必留意坍方落石，平地則須做好排水及防淹措施。

謝佩芸表示，沿海部分，7日（六）適逢大潮期間，在滿潮時較不利於排水，因此沿海及低窪地區都要特別留意積淹水。另外，金門、澎湖、西南部沿海，以及巴士海峽、東南部海面，預測浪高將來到4到5米，甚至有局部6米大浪

風力部分，澎金馬等離島地區，還有桃園以南、恆春半島、東南部，都要留意9到10級強陣風

氣象局提醒，由於沿海風強浪大，又適逢周末、父親節，提醒民眾非必要不要前往山區及海邊活動，若要返鄉，雨中行車也要注意路況、安全。

▼西部、中南部山區出現「紫爆」雨量。（圖／中央氣象局）

▲▼豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向。（圖／中央氣象局）

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