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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

X Men疫調口水戰還沒完！高市府再打臉柯P：飯店、房號都知道了

▲高雄市長陳其邁6日召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲「X Men」群聚引發北高口水戰，高市府6日晚間再反擊。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台北市、高雄市近日為「X Men」群聚趴槓上，北市府認為，陳其邁說法含糊、不負責任；台北市長柯文哲6日再嗆「防疫不是互相抹黑、推責任，只是要討論醫學而已」。對此，高雄市衛生局晚間再發出聲明，直接公布指標個案於北部友人的確診案號，以及完整疫調時序，希望盡快釐清爭議。

衛生局重申，7月27日發生案15725確診後，隨即展開疫調，發現其室友(案15741)於7月13日至16日聚會，接觸的多名對象中，於7月29日匡列採檢一名PCR陰性、血清IgG抗體陽性接觸者，疑似為「指標個案」。

再往前追查14日溯源疫調，發現「指標個案」在7月1日至4日曾至台北聚會訪友，並入住台北市某知名飯店，並接觸不特定對象，密切接觸A、B兩位友人。

▲▼高雄市衛生局6日公布最新完整疫調時序，強調指標個案「入住台北市某知名飯店、房號都知道」。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市衛生局6日公布最新完整疫調時序，強調指標個案「入住台北市某知名飯店、房號都知道」。（圖／高雄市政府，點圖可放大）

▲▼高雄市衛生局6日公布最新完整疫調時序，強調指標個案「入住台北市某知名飯店、房號都知道」。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，疫調結果於7月30日通報疾管署，7月31日新北市政府也依據高雄市通報的疫調，追訪7月3日接觸的友人B（案15795)並採檢確診，證實於台北7月1日至4日「指標個案」的傳染風險確實存在。

衛生局指出，8月4日下午針對「指標個案」再釐清，確認其入住台北市某知名飯店，包括時間、房號、接觸者都有掌握，於當日晚間通報疾管署。

▲高雄5人群聚案活動及時序關聯圖。（圖／高雄市政府）

▲高雄5人群聚案活動及時序關聯圖。（圖／高雄市政府）

衛生局分析，整起傳染時序可區分為3個波段，首波可能源自於台北7月1日至3日的活動史，次波為7月13至16日指標個案與友人群聚造成1傳2(案15741、15744)，第三波則是透過前揭兩名確診個案活動而分別傳染案15725、15770與15804。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲6日回嗆，防疫不是互相抹黑、互相推責任。（圖／北市府提供）

這起口水戰起因為高雄市一名男子在7月1日至4日到北部參加「X Men」群聚趴，回到高雄後，7月13至16再傳染給2個個案，7月21日、26日分別再與2個個案接觸，釀成5人染疫。而揪出這名男子就是指標個案的原因在於疫調回溯，指標個案PCR雖是陰性，但IgG是陽性，另外Anti-S、Anti-N也都是陽性，推估在7月上旬左右是被感染的可能時間。

不過北市府認為，「指標個案」並沒有確診，PCR是陰性，只能檢測出是否曾經感染，或許曾經在很久之前感染過，並且得到抗體，但沒辦法確認感染源地點。柯文哲6日再嗆，防疫當然是要互相合作，但不是互相抹黑、互相推責任，我也沒有跟你華山論劍，我只是跟你討論醫學而已」。

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