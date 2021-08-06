全台7日停班停課一次看　嘉義、台南、高雄、屏東停班課

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記者董美琪／綜合報導

中央氣象局表示，盧碧颱風雖然減弱為熱帶性低氣壓，但它伴隨西南氣流將影響台灣。從現在開始到週日(父親節)各地天氣相當不穩定，尤其現在開始到週日上半天台灣西半部雨勢顯著，將有豪雨等級以上強降雨發生，離島雨勢也相當明顯，《ETtoday新聞雲》將持續為您整理最新消息。

明天(7日)受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；台灣西半部地區及馬祖、澎湖、金門有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部較大雨勢發生的機率；而預測氣溫方面，各地高溫約30至32度。

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此外，明天(7日)熱帶性低氣壓及西南氣流影響，台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大，澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；而西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，前往海邊活動務必要注意安全。

7日各縣市停班停課資訊：

【北部地區】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

【中部地區】

台中市：和平區7日停止上班、上課。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：授權各鄉鎮市長自行決定是否停班課。

嘉義縣：7日停止上班、上課。阿里山鄉7日停止上班、停止上課。

嘉義市：7日停止上班、上課。

【南部地區】

台南市：7日停止上班、上課。

高雄市：7日停止上班、上課。

屏東縣：7日停止上班、上課。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【離島地區】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確定停班停課資訊以「行政院人事行政總處」為準 ，語音查詢電話：０２０３００１６６

原第9號盧碧颱風今8時減弱為熱帶性低氣壓，今(6)日14時在在金門東北方約30公里之處，向東北轉東方移動，請台灣海峽南部、台灣海峽北部、台灣北部海面航行及作業船隻特別注意；此熱帶性低氣壓研判由福建中部沿海出海，繼而朝向台灣北部地區，未來路徑及強度仍有不確定性，本局將持續密切監視此颱風的動向。

第10號銀河颱風下午14時中心位置距離台北東北東方1230公里之海面上，將朝日本南方海面移動，對台灣沒有影響；而第11號妮妲颱風，今下午14時中心位置距離台北東北東方3120公里之海面上，將朝日本東方外海移動，對台灣亦無影響。

由於明日適逢大潮，排水不易，應加強注意疏通水溝，沿海應嚴防海水倒灌與積水；又南部地區連日降雨，低窪地區應慎防淹水，天雨路滑，視線不良，行車應注意安全；因近日東部地震頻繁，提醒大家提高警覺，及早做好防範，嚴防落石、坍方及及土石流，加強水土保持措施。