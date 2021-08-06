快訊／盧碧恐周末登陸　蔡英文宣布開設水災中央災害應變中心

▲蔡英文6日下午提醒民眾周末慎防雨勢。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

輕颱盧碧雖已減弱為熱帶低氣壓，但外圍環流與西南氣流影響，台灣西半部6日陸續降下大雨或豪雨，造成部分災情，甚至不排除父親節登陸攪局。對此，總統蔡英文6日下午提醒民眾，週末嚴防劇烈豪雨，一起小心防災、注意安全，今晚將進一步開設水災中央災害應變中心，中央、地方各級政府機關，務必持續注意防汛整備。

蔡英文透過臉書發文指出，這個星期天是父親節，在準備過節的同時，要提醒大家熱帶性低氣壓（原盧碧）的預測路徑持續向東修正，很可能會跨越台灣海峽，帶來龐大的降雨，甚至不排除從西部登陸，再加上週末遇到大潮，對離島和中南部沿海、低窪地區，將會帶來更大的威脅。

蔡英文指出，目前，在經濟部水利署的努力下，水庫提前調節放水，滯洪池進行預排，也在防汛熱點預先布置好抽水機；台灣自來水公司則蓄滿清水池，完成高濁度應變，會全力確保自來水供應穩定。

蔡英文也說，今晚我們將進一步開設水災中央災害應變中心，呼籲中央、地方各級政府機關，務必持續注意防汛整備；另外，她也要請大家幫忙互相提醒，提前做好防災準備，外出務必小心，並持續留意最新天氣動態，才能保護自己也保護家人。

中央氣象局表示，盧碧明日逼近台灣北部海面，並可能登陸，因此明日到周日上半天是雨勢最猛烈的時間，西半部將出現豪雨以上等級的劇烈降雨，若周末接近台灣時增強為颱風，則有機會發布陸警或放颱風假等。