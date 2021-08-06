升級大豪雨！原盧碧「最新路徑」日本預測登陸　一張圖看全台風雨

▲原盧碧颱風出海後緩慢東移，逐漸逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

盧碧回馬槍！日本氣象廳6日深夜10時5分發布的預估路徑上，未來兩天降級後的颱風中心可能從新竹至苗栗附近登陸。中央氣象局6日深夜10時持續發布大規模劇烈豪雨警報，其中高屏已經升級為「大豪雨」 ，6、7日兩天熱帶低壓（盧碧）加上西南氣流影響，西半部、金馬澎有陣雨或雷雨，有豪雨以上降雨發生。

氣象局6日深夜11時35分再度升級豪雨特報，桃園以南17縣市受熱帶低壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，6日晚至7日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣有局部大雨或豪雨，桃園至苗栗、嘉義市、台東、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。

【豪雨特報23:35】

大雨地區：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。

豪雨地區：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、連江縣

大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

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▼原盧碧回馬槍？最新路徑恐登陸北台灣 。（圖／中央氣象局、日本氣象廳）

根據氣象局晚間8時觀測，熱帶低壓 （原盧碧颱風）中心位置位在金門東北方的華南沿岸，正在以時速8公里速度，向東移動，逐漸靠近台灣，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。維持熱帶低壓強度。

氣象局預報，熱帶性低氣壓逐漸接近台灣北部海面，6 日晚至8日熱帶性低氣壓及西南氣流影響，天氣不穩定，金馬澎及台灣各地均有陣雨或雷雨，6日晚至8日上半天降雨最劇，金馬澎及台灣西半部地區易有短延時強降雨且有大雨或豪雨發生，台灣西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象局指出，9日至12日（下周一至周四）西南氣流逐漸減弱，台灣各地受西南風影響；9日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部豪大雨發生機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；10日（下周二）起水氣逐漸減少，中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼熱帶低壓＋西南氣流，西半部豪大雨警報。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司分析，目前熱帶低壓中心大約在金門東北方120公里，緩慢向東北移動。預估7日清晨開始，將加速向東往台灣海峽，7日下午至8日清晨，熱帶低壓將通過北台灣，是各地風雨最明顯的時期，8日熱帶低壓加速遠離，但西南風持續影響。

●天氣風險公司整理出一張圖看各地風雨時程：

【北部、宜蘭】－7日一整天風雨最顯著，有一陣陣的強風驟雨，8日午後風雨趨緩。

【中部平地（含澎湖）】－7日一整天有持續性的大雨，偶爾伴隨一陣陣強風。

【中部山區】－7日一整天至8日清晨，雨勢範圍廣大且劇烈。嚴防土石災害發生。

【南部平地】－7日中午至晚間，海面上有對流雲系移入，帶來一陣陣的強降雨及強風。沿海低窪處易淹水、注意海水倒灌。

【南部山區】－6日晚起至8日清晨，雨勢劇烈且持續，「是這次事件影響最大的區域」，需嚴防土石災害發生。

【金門、馬祖】－6日晚持續有強風驟雨，7日開始逐漸緩和。

【花蓮、台東】－相對台灣其它地方來說影響不大，7日有短暫陣雨，山區的雨勢比較持續。

截至晚間8時止，氣象局統計，全台出現最大之時雨量為高雄市美濃69.5毫米，出現較大3小時雨量有屏東縣來義133.0毫米、雲林縣台西124.5毫米、嘉義縣布袋115.5毫米、高雄市六龜102.5毫米，皆達短時豪雨等級；6日最大累積雨量為屏東縣瑪家258.0毫米，彰化、雲林、嘉義地區及高雄、南投山區最大累積雨量皆破 200毫米，澎湖、馬祖及南投、苗栗以南各縣市、台東、恆春半島皆有局部大雨或豪雨發生。

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