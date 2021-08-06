山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

▲雲林古坑山區零星災情，149線28.1k土石滑落，雲林災害應變中心啟動山區預防性撤離。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今(6)日受到熱帶性低氣壓及其外圍環流與西南氣流影響，部分鄉鎮因豪雨造成淹水，中央氣象局持續發布豪雨特報，雲林災害應變中心一級開設，針對明天是否停班停課「授權各鄉鎮市首長視明天早上雨量可自行決定」，沿海布建225台抽水機，山區預防性撤離70人。

▲救災方面，消防外勤大隊已啟動，有80艘皮艇待命。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮包括台西、水林、口湖、四湖、東勢多處傳出淹水災情，雲林災害應變中心今天下午5點升級為一級開設，由縣長張麗善為指揮官親自主持會議，水林萬興南橋、元長頂寮大橋因水位暴漲緊急封閉，北港灣內防汛道路因有路樹傾倒該路段暫時封路。

▲ 雲林古坑山區零星災情，華山10-4步道附近產業道路，疑因大雨造成地基土石掏空嚴重毀損。（圖／民眾提供）

縣政府水利處指出，針對低窪、易淹水地區，水利處已布建208台大型移動抽水機、17台中型抽水機待命，因氣象局預測明、後天雨量可能比今天更大，縣府也向台中市、花蓮縣、台東縣及嘉義市調配抽水機待命。

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，水林萬興南橋緊急封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對山區民眾，雲林災害應變中心啟動山區預防性撤離，共計20多戶70餘人。雲林縣長張麗善提醒低窪地區民眾要做好防災，注意淹水，還有連日降雨山區民眾要注意坍方及落石，住在有潛在危險性高的村民請配合預防性撤離。

▲雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮多處傳出淹水災情，沿海布建225台抽水機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉山區零星傳出災情，雲212線8k十300處樹木崩塌造成短暫交通中斷，目前已清理完畢可雙向通車。（圖／民眾提供）





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