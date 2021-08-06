　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

▲雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮多處傳出淹水災情，沿海布建225台抽水機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑山區零星災情，149線28.1k土石滑落，雲林災害應變中心啟動山區預防性撤離。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今(6)日受到熱帶性低氣壓及其外圍環流與西南氣流影響，部分鄉鎮因豪雨造成淹水，中央氣象局持續發布豪雨特報，雲林災害應變中心一級開設，針對明天是否停班停課「授權各鄉鎮市首長視明天早上雨量可自行決定」，沿海布建225台抽水機，山區預防性撤離70人。

▲雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮多處傳出淹水災情，沿海布建225台抽水機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲救災方面，消防外勤大隊已啟動，有80艘皮艇待命。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮包括台西、水林、口湖、四湖、東勢多處傳出淹水災情，雲林災害應變中心今天下午5點升級為一級開設，由縣長張麗善為指揮官親自主持會議，水林萬興南橋、元長頂寮大橋因水位暴漲緊急封閉，北港灣內防汛道路因有路樹傾倒該路段暫時封路。

▲古坑鄉山區因大雨加上地震，零星有土石崩落，雲212線8k十300處樹木崩塌造成短暫交通中斷，命前已可雙向通車。（圖／民眾提供）

▲ 雲林古坑山區零星災情，華山10-4步道附近產業道路，疑因大雨造成地基土石掏空嚴重毀損。（圖／民眾提供）

縣政府水利處指出，針對低窪、易淹水地區，水利處已布建208台大型移動抽水機、17台中型抽水機待命，因氣象局預測明、後天雨量可能比今天更大，縣府也向台中市、花蓮縣、台東縣及嘉義市調配抽水機待命。

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，水林萬興南橋緊急封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對山區民眾，雲林災害應變中心啟動山區預防性撤離，共計20多戶70餘人。雲林縣長張麗善提醒低窪地區民眾要做好防災，注意淹水，還有連日降雨山區民眾要注意坍方及落石，住在有潛在危險性高的村民請配合預防性撤離。

▲雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮多處傳出淹水災情，沿海布建225台抽水機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣受豪雨影響，沿海鄉鎮多處傳出淹水災情，沿海布建225台抽水機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉山區因大雨加上地震，零星有土石崩落，雲212線8k十300處樹木崩塌造成短暫交通中斷，命前已可雙向通車。（圖／民眾提供）

▲古坑鄉山區零星傳出災情，雲212線8k十300處樹木崩塌造成短暫交通中斷，目前已清理完畢可雙向通車。（圖／民眾提供）

 

►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲嘉防雨彈重擊　紅色秘密武器曝光！2400片全面備戰

►快訊／雲林豪雨成災多鄉鎮慘泡水　應變中心17時提升一級開設

►雨彈狂炸雲林海線4鄉鎮！公路成漂漂河　民宅泡水中一周淹3次

►快訊／台西鄉停止上班上課！西南氣流強降雨　雲林沿海再淹水

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

快訊／高雄市宣布8／7「全面停班停課」　雨量達標

山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　萬興南橋急封橋！請民眾改道

快訊／紫爆雨炸屏東來義　晚間緊急強制撤離152人

暖心企業回饋社會　小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

快訊／花蓮發生規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

基隆原有住宅無障礙補助開跑　每案最高補助216萬

基隆天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求平安度過疫情

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

快訊／高雄市宣布8／7「全面停班停課」　雨量達標

山區撤70人！　雲林授權：各鄉鎮市長自行決定「明日是否停班課」

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　萬興南橋急封橋！請民眾改道

快訊／紫爆雨炸屏東來義　晚間緊急強制撤離152人

暖心企業回饋社會　小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

醉駕連撞2車倒頭栽　扮乩童起乩裝傻拒酒測

快訊／花蓮發生規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

基隆原有住宅無障礙補助開跑　每案最高補助216萬

基隆天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求平安度過疫情

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

踩地雷變斷腿...澳洲暖心醫救援　製「專屬義肢」幫大象重獲新生

地方熱門新聞

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

明日上班課？雲林各鄉鎮市長自行決定

雨炸屏東來義　晚間急撤離152人

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　急封橋

即／花蓮發生規模5.4地震　最大震度4級

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

阿公店水庫持續空庫防淤

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

「中壢藝術園區」入口意象設計惹議

139縣道限速40　他狂收十多張罰單

小港警分局獲贈TOYOTA Cross巡邏車2台

黃偉哲提醒民眾注意防災

嘉義縣夫妻確診！　生活圈多在外縣市

更多熱門

相關新聞

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　急封橋

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　急封橋

雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分高的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞，鄰近住戶說，一旦決堤將使水林北區幾個村落都淹水，希望關單位能夠重視，趕緊設法處理。

雨炸屏東來義　晚間急撤離152人

雨炸屏東來義　晚間急撤離152人

雲林豪雨農損3875萬　張麗善涉水勘災

雲林豪雨農損3875萬　張麗善涉水勘災

即／雲林豪雨成災　應變中心提升一級開設

即／雲林豪雨成災　應變中心提升一級開設

斗南鎮農會改選生變數　當選理事遭解職

斗南鎮農會改選生變數　當選理事遭解職

關鍵字：

落石山區撤離豪雨特報雲林災害應變中心

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面