快訊／雲林豪雨成災多鄉鎮慘泡水　應變中心17時提升一級開設

記者蔡佩旻／雲林報導

受到熱帶性低氣壓及其外圍環流與西南氣流影響，今(6)日雲林縣豪雨造成沿海多處鄉鎮台西、水林、北港、口湖鄉鎮低窪地區積、淹水，雲林縣政府害應變中心下午17時提升為一級開設，縣府水利處及後指部進駐消防局應變中心，各鄉鎮市公所併同一級開設，並提醒民眾要注意淹水、山區要慎防坍方及落石。

▲口湖鄉下崙馬路成漂漂河，泡水移出門口的沙發順水流漂到路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉低窪區淹水嚴重，民宅門口架設擋水板。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林海線地區自今天凌晨起降下豪雨，截至17時台西鄉積雨量約246毫米、元長鄉232毫米、水林鄉226毫米、水林鄉蔦松217毫米造成多處道路積水嚴重、民宅屋內泡水。中午後陸續發佈台西鄉12時起停班停課；麥寮鄉全區高、國中、小、口湖鄉下崙國小、口湖國小、水林鄉尖山國小及土庫鎮馬光國小因豪雨成災，12時起學校停班停課；雲林縣立蔦松藝術高級中等學校，自14時起停班停課。

▲口湖鄉淹水溢流進屋內，民眾想盡辦法將家具架高。（圖／民眾提供）

雲林縣0806豪雨災害應變中心通知，於今（6）日17時提升一級開設，由民政處、社會處、工務處、建設處、農業處、新聞處、教育處、環保局、警察局、衛生局、消防局、第四河川局、第五河川局、農田水利會、海巡署第四岸巡隊、斗南工務段、台電雲林營業處等單位視訊進駐；縣府水利處及後指部進駐消防局應變中心，各鄉鎮市公所併同一級開設。

▲台西鄉多處民宅淹水嚴重，民眾表示這週已淹第三次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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