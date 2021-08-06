快訊／紫爆雨炸屏東來義　晚間緊急強制撤離152人

記者陳崑福／屏東報導

受熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)及其外圍環流影響及西南氣流影響，屏東縣來義、霧台、三地門、瑪家等原鄉(6)日下起豪雨，其中來義鄉境內多處土石沖入路面，緊急閉封通往泰武鄉佳興村的道路，預計強制撤離152位鄉民到安全處所避難。

▲受大雨影響，來義鄉多處道路被土石流沖入，交通受阻 。（圖／取自來義鄉公所臉書，以下同）



▲▼晚上緊急撤離。

來義、霧台、瑪家今天豪雨不斷，來義鄉尤其災情嚴重，公所成立災害應變中心開設二級，相關課室人員全面進駐，如有災情，通報來義鄉災害應變中心08-7850730

有多處道路遭土石沖入，其中凱南道路及義林往大後路段，路面積水、土石崩落沖入路面的情形，緊急封閉往泰武鄉佳興村的道路，避免人員傷亡。

來義鄉公所表示，該路段往佳興及大後凱當道路將於明(7)日搶通完成，籲請居住在該地區居民及泰武鄉村民繞道行。



由於山區大雨不斷，造成部落土石沖入村內聯絡道路、來社溪水暴漲，威脅來義村、義林村原居地民眾安全，公所會同潮州警方於下午16時針對來義村、義林村、丹林(抓發立部落)等村落進行勸導撤離，17時強制撤離，預計撤離152人，籲請民眾配合，以策安全。

晚上1830由鄉長莊景星帶隊、率支援軍力3車16人、來義分駐所警力2人、消防局第二大隊副大隊長等4人，總計27人執行預防性強制撤離。

根據縣府原住民處統計，受雨影響，昨(5)日已陸續有居民撤離，其中霧台鄉佳暮村30人、口社村46人、瑪家鄉舊瑪家5人、來義鄉義林村4人，由於山區雨勢不斷，今天仍依親或安置。

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