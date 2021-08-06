雲嘉防雨彈重擊　紅色秘密武器曝光！2400片全面備戰

▲第五河川局布設防水擋板防止排水溢淹。（圖／第五河川局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署今（6）日召開防汛整備會議，署長賴建信特要求各河川局針對前次致災地點強加防範，降低淹水機率，水利署副總工程司莊曜成今日也帶隊視察雲嘉地區滯洪池排空狀況及抽水站運作情形，確保各項防災措施皆能在關鍵時刻發揮功效，配合抽水機組循環滯洪，將滯洪效果最大化。

為防範盧碧颱風可能帶來的災害，水利署第五河川局針對前次西南氣流致災地區，檢視淹水原因、加強防汛應變作為，全力減輕再次積淹之機率，五河局層層把關，落實防汛各項環節，於前次荷苞嶼排水、鴨母寮排水等溢淹地區布設移動式抽水機，也緊急調度防水擋板2400片供嘉義縣政府於新港市區布設臨時防洪防線，防止六腳排水再度溢淹至新港市區。

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五河局全面盤點防災資源、將轄區滯洪池預排空至低水位，並將移動式抽水機提前預佈及上車待命，做好準備隨時支援應變，尤以雲海沿海地區適逢天文大潮嚴控防上海水入侵，以利確報防災功能及提升防災能量，降低再度積淹程度。

五河局表示，極端氣候挑戰下，災害雖無法完全避免，第五河川局將持續監看天候變化，配合各項感測設備智慧監控，攜手縣市政府區域聯防、動員防汛志工協助災情查報，全力投入防災，避免重複致災，以周延準備、即時應變來降低災情。民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)掌握最新水情資訊。

▲滯洪池移動式抽水機預布待命。（圖／第五河川局提供）



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