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雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　萬興南橋急封橋！請民眾改道

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分高的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分高的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞，鄰近住戶說，一旦決堤將使水林北區幾個村落都淹水，希望關單位能夠重視，趕緊設法處理。

雲林縣議員黃文祥指出，水林鄉今天上午雨勢不斷，累積雨量逾200毫米，包括萬興、尖山、水北等地區出現村落淹水，尤其以萬興大排水位暴漲，情況嚴重，黃文祥說，萬興大排今天早上水位就暴滿，接近堤頂，直至近午雨勢不停，上游的水一直灌到下游，致大排發生溢堤，岌岌可危。

當地村民表示，萬興大排沿線都築擋水牆，雨勢大水位就高過路面，過去也發生過嚴重溢堤，整條大排像瀑布一般，今天再發生溢堤，因擋水牆已老舊脆弱，一旦決堤後果不堪設想，希望有關單位先救急，再想辦法整治，否則沿線居民心難安。

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因水林鄉萬興排水水位已達封橋警戒值，雲林縣政府於下午進行萬興南橋封橋作業，並公布建議改道路線，籲請鄉親改道行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣議員黃文祥說，萬興大排是萬興、尖山、水北一帶的主要排水，連接牛挑灣溪再導入大海， 溢堤甚或潰堤將會帶來嚴重水患，除將請縣府先應急抽水，未來將請在大排和牛挑灣溪交接處建造抽水站，以防大排危及社區安全。

因水林鄉萬興排水水位已達封橋警戒值，雲林縣政府於下午進行萬興南橋封橋作業，並公布建議改道路線，籲請鄉親改道行駛。
四湖往水林：縣道155線 → 雲153線→ 縣道164線。
水林往四湖 : 縣道164線→雲153線→縣道155線。

▲ 雲林持續豪雨肆虐，水林鄉萬興大排水位驟升溢堤，數十公分的擋水牆仍擋不住豪雨水流發生溢堤，由於擋水牆已老舊，水林鄉親擔心有潰堤之虞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因水林鄉萬興排水水位已達封橋警戒值，雲林縣政府於下午進行萬興南橋封橋作業，並公布建議改道路線，籲請鄉親改道行駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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