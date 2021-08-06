斗南鎮農會改選生變數　當選理事遭解職農民舉布條陳情

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮農會職務改選再掀風波，針對農委會要求解除斗南鎮農會理事吳錦宗職務，並在8月6日前完成理事遞補，斗南鎮農會「改革聯盟」總顧問簡錦全與在地農會會員代表、農民約20多人，今(6)日前往斗南鎮公所向鎮長沈暉勛遞交陳情書，並高喊「反對農委會黑手，伸入基層農會」表達不滿。

▲斗南鎮農會「改革聯盟」總顧問簡錦全與在地農會會員代表、農民約20多人，今前往斗南鎮公所向鎮長沈暉勛遞交陳情書，並高喊「反對農委會黑手，伸入基層農會」表達不滿。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮長鎮長沈暉勛指出，斗南鎮農會理事吳錦宗今年2月農會代表選舉前，替其妻子，當時是農會代表候選人，向2名有投票權的農民朋友買票，農委會於5月4日行文給吳錦宗，依農會法第46條解除吳錦宗的理事職務，副本給斗南鎮農會、雲林縣府，後又於8月4日再次行文要求斗南農會6日前完成理事遞補。

▲斗南鎮農會「改革聯盟」總顧問簡錦全與在地農會會員代表、農民約20多人，舉布條高喊「反對農委會黑手，伸入基層農會」表達不滿。（圖／記者蔡佩旻攝）

「改革聯盟」總顧問簡錦全說明，年初農會改選是「改革派」、「當權派」間競爭，改革聯盟獲勝，農委會竟逕行解除地方農會理事職務，台灣百年來首見，質疑農委會有針對性要打擊改革派。

簡錦全指出，吳錦宗賄選案，雲林地方法院判決5個月有期徒刑，並緩刑3年，符合農會法第46條之一第二項規定，不必解除職務，但農委會又再以農會法第20條以有「保護管束」為由要求解職，可見農委會根本是有特定對象。

簡錦全再說，今天向斗南鎮長沈暉勛陳情，希望將整個事件讓外界了解，台灣為民主國家、有法治社會，希望農委會依法行事。

斗南鎮長沈暉勛最後強調，針對農委會的打壓，沈重呼籲，希望農委會能懸崖勒馬，不要一錯再錯，把農委會第46條當成尚方寶劍先斬後奏，凌駕司法之上。

▲ 理事吳錦宗賄選，遭雲林地方法院判決5個月有期徒刑，並緩刑3年，符合農會法第46條之一第二項規定，不必解除職務，但農委會又再以農會法第20條以有「保護管束」為由要求解職。（圖／記者蔡佩旻攝）



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