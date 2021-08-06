雲林豪雨農損3875萬　前3名：花生玉米西瓜！張麗善涉水勘災

▲雲林農田積淹水造成嚴重農損，縣長張麗善今日會同農改場雲林分場、朴子分場助理研究員及鄉長前往受災現場勘查農損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣受到熱帶性低氣壓及其外圍環流及西南氣流影響，農田積淹水造成嚴重農損，縣長張麗善今(6)日會同農改場雲林分場助理研究員陳俊仁、朴子分場助理研究員謝禮臣、農業處長、大埤鄉長、四湖鄉長、臺西鄉長前往受災現場勘查農損情況。

農業處截至8月5日統計，此次豪雨第二期作的落花生受損面積最大達968.5公頃、受害程度23%、受損金額約2,124萬元；其次為食用玉米受損面積362公頃、受害程度21%、受損金額738.6萬元；西瓜受損面積80.4公頃、受害程度15%、受損金額187.5萬元；香瓜受損面積47.5公頃、受害程度12%、受損金額90萬5千元；蔥受損面積56.5公頃、受害程度11%、受損金額171.7萬元；洋香瓜受損面積6公頃、受害程度8%、受損金額12.8萬元；蘿蔔受損面積4公頃、受害程度25%、損失金額10.8萬元，另有甘藷、稻米、葉菜類等，總計農作物農損3,875萬餘元。

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▲四湖鄉白蘿蔔田泡水情況，蘿蔔受損面積4公頃、受害程度25%、損失金額10.8萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，農作物浸水嚴重無法收成，農民血本無歸，今日經農改場進行現場會勘後，認為已達天然災害救助標準，目前評估農損經濟損失已將近4千萬元，縣府會持續爭取相關補助，希望中央盡速通過蔥、香瓜、洋香瓜,蘿蔔,一期水稻等作物救助，以保障農民權益。

▲香瓜泡水情況，香瓜受損面積47.5公頃、受害程度12%、受損金額90萬5千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長吳芳銘表示，縣府會盡速向中央呈報，並盡速幫助農民申報，希望減輕農民因暴雨所造成的損失。近日仍有雨勢，農作物仍有遲發性災損發生，預計災情會持續擴大，雲林縣政府農業處和各公所將持續查報彙整災情。

吳芳銘呼籲農友，若有災損情形，請立即向所在地公所通報，縣府和公所亦會主動瞭解災損情形，並彙整資料報送縣府後儘速安排農委會現場勘災確認，以憑建議中央公告為現金救助。關於農作物救助額度，落花生2萬4千元/公頃、食用玉米3萬6千元/公頃、甘藷2萬4千元/公頃、西瓜6萬元/公頃、蘿蔔3萬6千元/公頃。

▲雲林農田積淹水造成嚴重農損，縣長張麗善今日會同農改場雲林分場、朴子分場助理研究員及鄉長前往受災現場勘查農損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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