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網紅演說家為鋼琴家拍片募款　一舉動讓他獲得170萬元

▲▼鋼琴家得知金額非常驚訝。（圖／翻攝自IG／@loswhit）

▲鋼琴家得知募款金額非常驚訝。（圖／翻攝自IG@loswhit）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國喬治亞州無名鋼琴家卡特 （Tonee Carter ）今年66歲，幾乎每天都在「亞特蘭大國際機場」（ATL,Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport）表演，匆匆的旅人中有些會被卡特的琴聲吸引而暫停腳步，演說家惠特克（Carlos Whittaker）就是其中一位，並且順手拍下了卡特彈琴的影片，上傳到個人平台上。  

惠特克回想起那天因為演講活動被取消，心情不好，在機場準備登機回家，「經過大廳聽到有人在彈鋼琴，我停下發現沒有人認真聽這位演奏者彈琴，所以我決定坐下享受他的音樂。」

聽著悠揚的琴聲，惠特克在鋼琴酒吧坐了一個半小時，順手拍下了卡特彈琴的影片，上傳到有20萬粉絲的個人平台上。因為惠特克不僅是位演說家，同時也是一位作家、podcaster和網紅，兩人開始交談，像朋友一樣分享彼此生活。

聊天結束後，他盯著卡特空的小費罐突然有個念頭：「如果我發文問粉絲願不願意捐小費給他，不知道會如何？結果在短短30分鐘內就募集了1萬美元（約新台幣27萬元）。」

惠特克告訴卡特這個好消息，他驚訝表示：「你在開玩笑吧。我喜歡幫助別人，但沒想到會有這麼多人為我做這件事。」惠特克在登機之前告訴粉絲，大家可以繼續捐小費給卡特。直到上個月20日，小費金額竟高達6萬1000美元（約新台幣170萬元）。

同樣是鋼琴家的父親在卡特6歲時，帶他去聽美國靈魂音樂家雷查爾斯（Ray Charles）的音樂會，當時他心裡只有一個聲音：「這才是我想一輩子都從事的工作。」「當我彈琴時，覺得自己是世界上最幸福的人。我熱愛彈琴，也喜歡人們用喜悅來回覆我。」

但其實卡特的現實生活並沒有這麼愜意。他在2008年被診斷出罹患腎臟病，當時他正擔任郵輪鋼琴家，腎臟幾乎完全失去功能，只剩10%，因此不得不辭掉工作，進行洗腎治療。

卡特表示，「儘管腎臟功能不再正常，我每天依然會照常起床上班。生活雖然不便，但我還是很高興還活著。」

卡特喜歡在機場工作，「機場的旅客心態都很好，他們有的要去見愛人，要去出差或度假；而當他們經過了不好的時刻，聽到我的音樂後就會獲得正能量。」他透露，惠特克帶來的改變讓他感動了好多天，不是因為變得多有錢，而是讓他知道有很多人喜愛他的琴聲。

這不是惠特克第一次利用社群平台幫助陌生人。他也曾經為貧困的孕婦募款，「只要有機會，我的粉絲就能為某人的生活帶來轉變。」卡特笑稱，打算先用這筆錢為汽車換油，剩下的會繼續拿來幫助更多人，「就像惠特克幫我一樣。」

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