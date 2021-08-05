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14歲嫩妹眼神超迷人！擁百萬IG粉絲　媽1個動作贏了網友的心

▲▼巴西14歲少女妮娜（Nina Rios）的抖音帳號被媽媽坎納（Fernanda Rocha Kanner）刪除。（圖／翻攝自IG／ferochakanner）

▲巴西14歲少女妮娜（左）的抖音帳號被媽媽坎納（右）刪除。（圖／翻攝自IG／ferochakanner）

記者張方瑀／綜合報導

巴西14歲少女妮娜（Nina Rios）在TikTok和Instagram擁有近170萬粉絲，但她的母親認為，在14歲的年紀都還不認識自己，很容易在網路中迷失，所以決定直接刪除女兒的社群網站帳號，「我不想讓我聰明的女兒，每天像隻受過訓練的狒狒一樣跳舞。」

根據《每日郵報》報導，妮娜的母親坎納（Fernanda Rocha Kanner）表示，她不希望女兒透過社群網站來認識自己，更強調母親的角色並非一昧當孩子的朋友，「我認為，即便對成年人來說，將自我價值建立在網路的反饋都是不健康的，更遑論對一個青少年來說。」

▲▼巴西14歲少女妮娜（Nina Rios）的抖音帳號被媽媽坎納（Fernanda Rocha Kanner）刪除。（圖／翻攝自IG／ferochakanner）

▲巴西14歲少女妮娜（中右）的抖音帳號被媽媽坎納（中左）刪除。（圖／翻攝自IG／ferochakanner）

坎納說，14歲的時候想要認識自己就已經夠難的了，「如果有200萬個你沒見過的人，都自認為他們認識你，那這樣就更危險了，這樣很容易迷失自我。」坎納回想起當她第一次看到女兒帳號的感受，「我看到了30張一模一樣的自拍照，還有每個人都會跳的小舞步，我就知道是時候刪除了。」

坎納談到這個決定時也說，「是的，這很激進，卻是必要的。」她強調，不希望女兒在成長的過程中相信自己就是這個角色，「我不想要女兒替製造有問題的產品做廣告，我也不想讓我聰明的女兒，每天像隻受過訓練的狒狒一樣跳舞，很難過看到這一代把這些當作名聲。」

許多年輕人知道後紛紛批評，坎納的作法太過武斷，佔有慾過強。妮娜本人也說，當媽媽決定刪除帳號的時候，她感到非常生氣，但目前不確定是否會回歸，「我會做出選擇，但現在我不想，現在這樣做只會讓事情變得更糟。」

另外也有不少網友留言力挺媽媽的決定，「媽媽做的絕對沒錯」、「這個決定太偉大了」、「這是很明智的決定，但很多家長都做不到」、「14歲的網紅真的太誇張了」、「父母真的不該成為孩子的朋友」、「孩子的幸福比賺錢更有價值」。

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