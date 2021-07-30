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網紅教捷運逃票！闖戲院拍片認「沒上新聞」　拒和解判決出爐

▲▼「當我們塑膠？」台北捷運報警抓逃票網紅　罕見聲明：檢舉下架YouTube影片。（圖／翻攝YouTube）

▲網紅「Cat紙袋人」為拍片擅闖戲院挨告，卻認為「不划算」拒付和解金，北院判他拘役40日、得易科罰金4萬元。（圖／翻攝YouTube）

記者羅志華／台北報導

訂閱近9萬的Youtuber「Cat紙袋人」，除在2020年6月間，拍片教大家捷運逃票引發爭議外，同年3月時，就曾因沒買票闖西門町樂聲戲院拍片遭逮，因不願意賠償業者6萬元，遭檢方依無故侵入建築物罪起訴，北院日前依「紙袋人」兩度闖戲院犯行，判他拘役40日、得易科罰金4萬元。

本名姓龍的「紙袋人」於2020年3月25日晚間，夥同2名友人從後門躲過查票闖進戲院，被抓包後無視工作人員要求驗票，直接閃人；龍男於26日晚間再闖戲院，這次還看了場電影，直到27日凌晨才離開。

電影院業者提告後，於調解中要求6萬元賠償，但龍男認為拍攝的影片，未獲得太大的迴響不願接受條件，雙方談判破局，檢方依法起訴；法院認為，龍男雖沒賠償業者，但在庭上坦承犯行、態度尚可，依他兩度闖戲院犯行，判拘役40日、得易科罰金。

龍男的爭議影片除樂聲戲院外，2020年6月間，又拍了支影片教大家「搭捷運不用錢」，除公開示範2種逃票手法外，更宣稱「1年可省2萬通勤費」， 台北市長柯文哲更直批，「應該把他K一頓，並送到警局偵辦」，事後不僅遭罰8000元，更繳了5萬罰金換取檢方緩起訴。

而他不願賠償電影院業者的理由，正是因捷運影片流量高、上新聞，只花了5萬就換到緩起訴，但電影院的影片「流量只有10萬，且沒上新聞」，卻要賠6萬才能和解「不划算」，因此遭到起訴。

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