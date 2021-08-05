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社會 社會焦點 保障人權

建商指鴨霸公務員「路中搭圍籬擋道」　女課長反擊：沒溝通就告

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市至善路一條巷弄內發生路權爭議事件，目前已提告到法院，張姓女建商直指著住戶之一、埤頭鄉公所建設課鍾姓女課長所為。女建商5日在電訪中表示，「我已經哭到沒眼淚了，你自己去問她，不要再打擾我了，我已經想不開了」，接著掛斷電話，《ETtoday新聞雲》記者也實際走訪現場一趟了解其中原因。

▲▼ 員林 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市路權爭議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市路權爭議。（圖／民眾提供）

▲建案原本由南北側出入。（圖／民眾提供）

現場一整條6米寬近30米長的巷道，從中間被網狀圍欄圍住，住在附近的住戶指出，他們2003年購屋時門前就已經用圍牆砌起，還種起樹木，環境清幽雅致，自從對面的建商來蓋連棟別墅後，一切就變調了。

▲彰化員林市路權爭議。（圖／民眾提供）

▲原本有圍牆及綠植栽。（圖／民眾提供）

住戶指出，建商沒有經過溝通，就來把原本的圍牆、綠美化全拆了，這幾年來為了這件事經常睡不著覺，也因此罹患了腦神經衰弱，後來懸掛白底紅字「路地產權有糾紛法院訴訟中」布條，還被偷拆，所以才再加字「如有再擅自毀損，將再報警處理」，「7月13日下午課長回來要出門，對面建商還開車堵住不讓她出去，以往原本都停一台黑車堵住我們不給出入，對方說找記者所以把它移開，真的讓人氣憤。」

▲彰化員林市路權爭議。（圖／民眾提供）

▲建商將圍牆打掉。（圖／民眾提供）

女建商說，鍾女在馬路中間搭設圍籬後，過沒幾天又在圍籬上懸掛紅布條，懷疑就是要讓新透天厝賣不出去，再以低價買入，簡直欺人太甚。對於女建商指責，鍾女也無奈地說，「我會保留法律追訴權，該怎麼辦就怎麼辦」，同時也還原整個事情發生經過。

▲彰化員林市路權爭議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲至善路這條六米巷道住戶與建商爭路權。（圖／記者唐詠絮攝）

鍾女說，「我只是住在那裡，當時她的建案規畫是從南北兩側出入，109年9月才取得48分之7的權利，建商也沒有經過我們同意，就來拆除我們原本就有的圍牆及樹木等圍籬，本來是要溝通的，建商也沒有溝通就開告。」女建商今天在電訪中表示，「我已經哭到沒眼淚了，你自己去問她，不要再打擾我了，我已經想不開了。」

▲彰化員林市路權爭議。（圖／民眾提供）

▲巷道前經常停著一輛黑色的車輛堵住巷道。（圖／民眾提供）

員林市建設課長指出，該土地確實是都市計畫內的道路部分，礙於經費部分公所尚未徵收，目前土地屬於私人所有，是屬於私領域部分，目前雙方有糾紛，上法院訴訟中，待法院訴訟後，再做後續的處理；目前公所處置方式，當初畫有建築線，如果有指到巷道內，確實是現有巷道的部分，依據道交條例是不得有障礙物，這方面正在密切請縣府做指示，做後續處理。

▲彰化員林市路權爭議。（圖／民眾提供）

▲黑車不讓住戶出入。（圖／民眾提供）

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