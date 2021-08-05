內用隔板霧沙沙！這2大類材質禁用　葉彥伯：省錢有妙招

記者唐詠絮／彰化報導

疫情警戒降二級！彰化縣開放餐廳內用，但要用隔板，很多業者還是霧沙沙，到底該用哪種隔板才是正確的，今(5)日下午衛生局長葉彥伯指出，「用餐飲食隔板就是口罩」，保麗龍和紙板這2種絕對禁止使用，業者經勸導後仍不聽，會依傳染病防治法處1萬5千元到3萬元罰鍰。

▲彰化縣衛生局長針對隔板使用說明。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣政府指出隔板就是口罩。

彰化縣政府下午召開線上防疫記者會時，葉彥伯特別針對餐廳內用時的隔板透明壓克力、PP塑膠瓦楞板、PP塑膠板、保麗龍和紙板等材質做出相關說明。

葉彥伯指出，用餐飲食的時候，隔板就是口罩，所以才會持續規定餐廳一定要需準備好隔板，業者可依餐桌與場所的特性去安排隔板，原則是隔板要能將前面、左邊、右邊都擋起來，有ㄇ型、M型、十字型等各式創意隔板都可以。





葉彥伯說，第一種是壓克力，具有穩固、耐用及方便清消等優點，但成本較高，第二種PP塑膠瓦楞板，價格僅約壓克力的10分之1，且可自己剪裁、很輕易於攜帶，但也因為較輕而易傾倒，需注意固定方式，第三種是PP塑膠板，一樣是價格僅約壓克力的10分之1、很輕，在文具行販賣的都是一體成型的成品，也同樣易於清消，但需注定加強固定，業者可視適合的材質使用。

葉彥伯強調，但有兩種材質並不是建議，也請不要使用，一種是保麗龍、珍珠板等PS材質，甚至一噴了酒精就會融化，且無法適當配合清消，另外一種就是紙板，因會吸附水分及油脂等，也無法清消，如不符合規定，將先行勸導，勸導不改善，將依法予以開罰，違規罰1萬5000元至3萬元。

葉彥伯指出， 葉彥伯說，多數餐廳使用的都是透明壓克力製成的隔板，一組單價1500元，雖然耐用度高但價格相對也高，可以使用塑膠瓦楞板和塑膠板，但缺點是比較輕，店家在使用時需固定，可以採用隔板與塑膠板交替使用(下圖)，價格也比較便宜。

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