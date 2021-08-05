彰化大公路夜市漲租2成！精誠夜市：攤商都是甘苦人　大減租

▲彰化精誠路夜市營運。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

三級警戒降級微解封，彰化縣內有52場夜市陸續開始營業，大多數業者體恤攤商這幾個月根本沒賺錢，也沒辦法領到政府的紓困金，租金維持不漲價，彰化市精誠(狗屎)夜市更減收2個月租金因應，被大讚超佛心，反觀在溪湖鎮大公路夜市卻傳出業者將年租金從8000元調漲到1萬元，攤商得知後氣得大罵。

溪湖鎮內有大公路週三夜市、溪湖果菜市場、福德路等3個夜市，其中大公路夜市，總面積有500坪，現場有170多個攤商，知名度與員林市龍燈公園夜市並駕齊驅。

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▲溪湖鎮大公路夜市場地。

租金方面，鎮公所已免除溪湖果菜市場攤商3個月租金。但有攤商收到大公路夜市業者的通知，要漲年租金2000元，攤商氣得跳腳，拒絕再承租，現場只剩不到50攤在營業，生意慘淡；對此，精誠夜市曾姓業者說，攤商都是「甘苦人」，大家「看天吃飯」，同理心對彼此都好。

▲彰化精誠夜市採實聯制。

曾男說，原本精誠夜市有接近300攤，自從降級微解封後，攤商回流大約5成，但這2周遇到大雨，承租的攤商又不能出來擺攤，看到他們苦哈哈地在過日子，身為業者、我們也難過，決定將年租金減收2500元，短收400多萬元，希望在夜市共同打拼的好兄弟們，都能有一口飯吃，也能進一步帶動經濟回流，何樂而不為。

▲精誠夜市人潮漸回流。

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