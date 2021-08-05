游到最後一圈「右眼遭肘擊」！20歲泳將終點前2km夢碎　驚悚傷勢曝

▲ 帕多因傷棄賽，無法完成奪牌的夢想。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，5日的馬拉松游泳男子10公里項目驚傳意外，英國20歲明星選手帕多（Hector Pardoe）在距離終點只剩2公里時被迫棄賽，因為他的右眼上方遭人重擊，劃出一道驚悚的傷口，一度以為自己失明，與奪牌夢想失之交臂。

帕多向《英國廣播公司》（BBC）說明，「最後一圈時，我的臉被以手肘擊中，我還以為我失去一隻眼睛」，通常他受傷仍會說服自己完成比賽，但當時他的泳鏡掉落，完全找不到，「我什麼都看不見，以為我的眼睛掉進水裡了。」

他馬上向救生員求助，因為他的右眼看不見，「我的眼睛，我的眼睛還好吧？」但救生員沒有給他明確的答案，他也不得不棄賽。後來出現在鏡頭前時，他的右眼周圍明顯瘀青，瞳孔充血。

曾是游泳選手的體育評論員詹姆森（Andy Jameson）事後也在推特分享帕多傷勢的照片，可見他眼皮上有一道極深的傷口，「這太殘忍了，英國的帕多在奧運男子馬拉松游泳比賽快結束時被以手肘擊中眼眶，不得不退出比賽。真煩人，而且他還戴著泳鏡！你已經很努力了！」

考慮到東京的高溫，這場比賽在當地時間清晨展開，最終由德國選手韋爾布羅克（Florian Wellbrock）以1小時48分33秒7的成績摘金，領先銀牌的匈牙利選手拉索夫斯基（Kristof Rasovszky）逾25秒。

Utterly brutal … Great Britain’s @hector_pardoe had to withdraw from the men’s Olympic Marathon Swim (10k Open Water) very close to the end after receiving a forearm smash to the eye socket! Nasty … especially considering he had swimming goggles on! Great effort up ‘til then! pic.twitter.com/3ODAh0LZab — Andy Jameson (@Andyjamesonswim) August 4, 2021

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