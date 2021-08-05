北市近千份公文爆遺失　公務員辯「壓力大」直接刪除或銷毀

▲負責收發公文的公務員只因為工作壓力大，選擇直接把公文刪除或藏起來。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市稅捐稽稱處1名劉姓公務人員，因為覺得處理機關收發公文的業務壓力太大，竟然把其他機關發函或民眾檢舉的電子公文直接刪除，紙本公文則藏起來等著銷毀，因為前後903份公文始終沒有回覆，發文單位向政風機關反應後，劉男才自首犯行，台北地檢署5日依公務員隱匿職掌物品等罪將他起訴。

據了解，30多歲的劉男2020年1月才剛到稅捐稽徵處接任總收發文工作，負責處理機關外來文的簽收、再核發分文給對應承辦人員，2月上旬開始，劉男就開始在收到電子公文時，擅自勾選「重複」、「異常」，然後直接刪除，如果是紙本公文，則塞進座位旁的個人「銷毀袋」，集中等著一起銷毀。

▲遭刪除的除了機關間公文，還有部分是民眾檢舉陳情文件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉男選擇無視公文，直接把來文都刪除、藏起來的行為持續到5月中左右，雖然受影響的大多是其他政府機關發文單位，但也有少部分是民眾檢舉文件，政風單位接獲線報收文情形有異後，向劉男詢問，劉男隨即坦承並跟著政風人員到地檢署自首。

劉男坦承因為工作壓力太大而擅自刪除、隱匿公文，其中電子公文868件、紙本公文35件，所幸紙本部分尚未被拿去銷毀，電子公文則仍有文號等紀錄可循，已陸續請原發文單位補發，檢察官調查後，依公務員隱匿職掌物品及公務員登載不實等罪起訴。

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